Конкурс проведут дистанционно
В Бурятии с 15 февраля по 15 марта пройдёт III открытый фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Серебряная маска». Его участниками станут обучающиеся театральных коллективов общеобразовательных организация, учреждений дополнительного образования города Улан-Удэ и Бурятии в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурс проведут в 4 возрастных категориях:
- младшая группа (учащиеся 7-11 лет);
- средняя группа (учащиеся 12-15 лет);
- старшая группа (учащиеся 16-17 лет);
- смешанная группа (учащиеся из разных возрастных групп).
Фестиваль состоится в дистанционном формате. Заявки принимаются до 7 марта. Видеоролик с конкурсной работой необходимо разместить в паблике фестиваля детских театров «Свет Байкала».
Жюри определит победителей и призёров в каждой возрастной группе. Могут быть учреждены специальные номинации. Так, оргкомитетом учреждён спецприз «За лучший социально значимый проект». Подробнее о конкурсе можно узнать в положении в группе детского оздоровительно-образовательного центра «Родник» в соцсетях.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии состоится детский театральный фестиваль
Общество, Фото:
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