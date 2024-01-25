На льду Байкала состоится хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Его проведут в День защитника Отечества



23 февраля, в День защитника Отечества, в посёлке Большое Голоустное Иркутской области состоится ставший уже традиционным матч по хоккею с шайбой на льду озера Байкал. За победу поборются команда правительства области во главе с губернатором Игорем Кобзевым и команда звёзд мирового хоккея, капитаном которой выступит первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Организацию хоккейного матча и программу визита делегации в целом обсудили 24 января в правительстве региона.



- Планируется, что участие в матче на льду Байкала примут также несколько Героев России, - заявил губернатор области. - Сегодня мы обсудили наполнение программы визита делегации в целом. Это и посещение важных социальных объектов, и мастер-классы для детей-спортсменов, концерт ко Дню защитника Отечества, встречи с молодёжью, с региональным отделением всероссийского общества охраны природы. Программу доработаем и утвердим в феврале.



Для игры с участием звёзд хоккея в посёлке Большое Голоустное на льду Байкала будет построен корт с ограждением из ледовых блоков и сетками-уловителями для шайб. Рядом планируется сделать ещё один корт для детей. Как и в предыдущие годы, для зрителей и болельщиков будут предусмотрены трибуны, организованы парковочные места, зоны питания и обогрева, разрабатывается развлекательная программа. Мероприятие пройдёт с соблюдением правил безопасности. Планируется, что его посетят более трёх тысяч человек.



- Матч по хоккею с шайбой в Большом Голоустном в акватории Байкала между командой правительства Иркутской области и командой звёзд мирового спорта состоится уже в третий раз. Впервые игра прошла 8 марта 2021 года, затем 8 марта 2023 года. Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к сохранению уникальной природы Байкала и бережному отношению к нему, - сообщили в пресс-службе правительства региона.



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