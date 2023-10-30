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Чирлидерши Бурятии успешно выступили на китайско-российском турнире

Чирлидерши Бурятии успешно выступили на китайско-российском турнире
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Чир спорт республики показал себя на «Великом чайном пути»

Спортсмены Бурятии выступили на китайско-российских детско-юношеских соревнованиях по спортивной аэробике и чир спорту «Великий чайный путь». На счету сборной республики восемь наград по чир спорту.

В дисциплине «чир фристайл двойка» первое место за Дарьей А. и Анной Л., второе место за Каролиной Е. и Валерией Б., и третье место за Эльмирой С. и Дангиной Г.

Третий результат в дисциплине «чир джаз соло» у Арьяны Ц.

В министерстве спорта Бурятии отметили, что в число лидеров сборная региона попала и в дисциплине «групповой стант». Команда отличилась в двух возрастных категориях. На высшей ступени пьедестала Светлана Д., Валерия П., Виктория Г., Кристина М., Мария К., Ксения В. в возрастной группе «мальчики/девочки» и Дарья А., Олеся Ж., Адиса Н., Влада Ч., Анна Л. в «юноши/девушки». Следом на втором месте в возрастной группе «мальчики/девочки» Милия К., Валерия Б., Диана О., Варвара К., Каролина Е., а в «юноши/девушки»: Наталья С., Анастасия Б., Екатерина М., Полина А., Анна Л.

Отметим, что впереди у спортсменов ещё одно важное спортивное событие – первенство Дальневосточного федерального округа. Это возможность попасть на главный старт страны – первенство России.
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