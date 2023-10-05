В Забайкалье подешевели бензин, молоко и сахар

Минэкономики в постоянном режиме мониторит цены на социально-значимые товары и продукты



В Забайкальском крае за неделю подешевели бензин, молоко и сахар. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.



- С 27 сентября по 4 октября зафиксировано снижение цен на молоко 2,5-3,2% жирности на 0,6%. Сахар стал доступнее на 0,5%. Ощутимо сбавил в цене бензин марок АИ-92 - на 0,08%, АИ-95 - на 0,08%, - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



В министерстве экономического развития Забайкальского края 2 октября сообщали, что снизились цены на бензин по всему краю. Цены стали дешевле на 30 копеек.

