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В Забайкалье подешевели бензин, молоко и сахар

В Забайкалье подешевели бензин, молоко и сахар
Общество,  Фото:pixabay.com.
Минэкономики в постоянном режиме мониторит цены на социально-значимые товары и продукты

В Забайкальском крае за неделю подешевели бензин, молоко и сахар. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

- С 27 сентября по 4 октября зафиксировано снижение цен на молоко 2,5-3,2% жирности на 0,6%. Сахар стал доступнее на 0,5%. Ощутимо сбавил в цене бензин марок АИ-92 - на 0,08%, АИ-95 - на 0,08%, - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

В министерстве экономического развития Забайкальского края 2 октября сообщали, что снизились цены на бензин по всему краю. Цены стали дешевле на 30 копеек.
цены Забайкальский край

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