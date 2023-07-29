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В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры

В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также состоится встреча с международным гроссмейстером Инной Ивахиновой

30 июля в Улан-Удэ состоится сеанс одновременной игры, посвящённый Международному дню шахмат, который отметили 20 июля. Мероприятие пройдёт в городском шахматном клубею Начало в 11:00.

Сеансером выступит Батор Ж. – один из сильнейших юниоров Бурятии по шахматам. Сеанс проведут на 10-15 досках.

- Желающие принять участие пишите на адрес электронной почты: [email protected], указав свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон, а в графе тема укажите «Сеанс», - сообщает федерация шахмат РБ.

После сеанса пройдёт встреча с президентом федерации шахмат Бурятии Инной Ивахиновой и турнир выходного дня.

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Улан-Удэ шахматы спорт

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