Также состоится встреча с международным гроссмейстером Инной Ивахиновой
30 июля в Улан-Удэ состоится сеанс одновременной игры, посвящённый Международному дню шахмат, который отметили 20 июля. Мероприятие пройдёт в городском шахматном клубею Начало в 11:00.
Сеансером выступит Батор Ж. – один из сильнейших юниоров Бурятии по шахматам. Сеанс проведут на 10-15 досках.
- Желающие принять участие пишите на адрес электронной почты: [email protected], указав свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон, а в графе тема укажите «Сеанс», - сообщает федерация шахмат РБ.
После сеанса пройдёт встреча с президентом федерации шахмат Бурятии Инной Ивахиновой и турнир выходного дня.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
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