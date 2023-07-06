На север Бурятии по льготному тарифу смогут летать только жители республики

В регионе собираются изменить постановление о региональных авиаперевозках



Льготный тариф на региональные авиаперевозки будет доступен только для жителей Бурятии. Соответствующие изменения в постановление правительства республики вносит министерство транспорта РБ. Речь идёт о маршрутах Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо. Если сегодня по этим направлениям купить билет со скидкой могут все граждане России, то с принятием изменений, льгота будет доступна только для жителей Бурятии.



Регулярные пассажирские перевозки по маршрутам из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо осуществляются с 2017 года и ежегодно пользуются большим спросом. При этом загрузка по ним – 100%, сообщили в пресс-службе минтранса.



Ежегодно из республиканского бюджета на субсидирование данных маршрутов выделяются денежные средства. В 2022 году на эти цели было направлено 69 млн. рублей. При этом, значительную часть пассажиров на рейсах в Таксимо (порядка 80% от местных жителей) и Нижнеангарск (от 20 до 60% от местных жителей, в зависимости от времени года), составляют работники горнодобывающих компаний, расположенных на территориях Муйского и Северо-Байкальского районов, т.е. «вахтовики» из других регионов. Таким образом, у местных жителей Бурятии, возникают трудности с обеспеченностью транспортным обслуживанием.



В связи с этим министерство транспорта республики вносит изменения в порядок предоставления субсидии, в результате которых жителям других регионов субсидия предоставляться не будет, они будут платить за билет по экономически обоснованному тарифу. По маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – 9051,62 рубля (без учёта НДС), Улан-Удэ – Таксимо – 11047,46 рублей (без учёта НДС).



Для жителей Бурятии ничего не поменяется. Стоимость билета останется прежней, субсидированной. По маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – 5427 рублей (без учёта НДС), Улан-Удэ – Таксимо – 6336 рублей (без учёта НДС).



В прошлом году количество парных рейсов в Нижнеангарск составило 169, в Таксимо – 118. Проект постановления размещён на странице ведомства.

