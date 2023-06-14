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В нацпарк Забайкалья вернулись гнездоваться дрофы

В нацпарк Забайкалья вернулись гнездоваться дрофы
Общество,  Фото:национальный парк «Алханай»
Находка гнезда на территории Алханая отмечена впервые

В Забайкалье во время обновления минерализованной полосы в местности Салия в национальном парке «Алханай» инспекторами было обнаружено гнездо восточного подвида дрофы (Otis tarda dybowskii). Специалистами был замечен вылет самки дрофы с гнезда и зафиксирована ещё одна особь дрофы в 100 метрах от него.

8 июня при повторном обследовании данной местности это гнездо с 2 яйцами было сфотографировано, также были отмечены координатные данные. Самки дрофы при гнезде не было.

- Численность дрофы на территории национального парка согласно проведённым учётным работам варьирует от 2 до 13 особей в различные годы. Были отмечены только случаи временного пребывания дроф на территории ООПТ. Согласно опросным данным в 1990-х годах отмечены случаи встреч дроф на данном участке с выводком из 1-2 птенцов. Резкое снижение численности дрофы в последние годы связано с браконьерством и трансформацией естественных местообитаний в агроландшафты. Естественными врагами дроф являются врановые виды птиц, лисица, а также бродячие собаки. Данная находка гнезда дрофы на территории национального парка отмечена впервые. Факт гнездования дрофы позволит надеяться, что данный вид возвращается на прежние места своего обитания, - пояснил начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Очирнима Нимаев.

Период гнездования у дроф длится с апреля по июнь. Время кладки яиц зависит от температуры воздуха и региона обитания птиц. В южных районах дрофы откладывают яйца в конце апреля, в более северных регионах — позже на 2-3 недели, обычно в начале мая. Строительством гнёзд занимаются исключительно самки. После кладки яиц самка приступает к их высиживанию, которое длится три-четыре недели.

птицы Забайкальский край национальный парк

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