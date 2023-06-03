В Улан-Удэ до +18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня по республике переменная облачность, местами дожди, днём местами грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +12,+17, по юго-западу и северу +18,+23.
В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +16,+18.
В Бурятии местами дожди
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Общество, 03.06.2023
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