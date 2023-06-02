Объект будет построен в оживлённом центре города
Госэкспертиза Бурятии одобрила проектную документацию на строительство Центра культурного развития в городе Бабушкин.
Сейчас дом культуры в Бабушкине находится в приспособленном помещении, библиотека – в здании местной администрации. Поэтому строительство нового здания Центра культурного развития – ожидаемый и востребованный объект, отмечают в управлении капстроительства правительства республики.
Объект будет построен в оживлённом центре города, по ул. Комсомольская.
Выразительность зданию Центра культуры придаст симметричное расположение остекленных и глухих участков стен, гармоничное цветовое решение в «сдержанных» тонах, продуманные пропорции.
По проекту, центром планировки здания стал зрительный зал на 200 мест, с эстрадой, к которому примыкают гримерные, служебные, подсобные и технические помещения. Кроме того, в здании предусмотрены конференц-зал, библиотека с абонентским и читальным залами, помещения универсального назначения для проведения занятий, лекций, кружков.
Общая площадь здания составляет почти 1500 м2.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура».
В городе Бабушкин в Бурятии построят Центр культурного развития
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