В городе Бабушкин в Бурятии построят Центр культурного развития

Объект будет построен в оживлённом центре города



Госэкспертиза Бурятии одобрила проектную документацию на строительство Центра культурного развития в городе Бабушкин.



Сейчас дом культуры в Бабушкине находится в приспособленном помещении, библиотека – в здании местной администрации. Поэтому строительство нового здания Центра культурного развития – ожидаемый и востребованный объект, отмечают в управлении капстроительства правительства республики.



Объект будет построен в оживлённом центре города, по ул. Комсомольская.



Выразительность зданию Центра культуры придаст симметричное расположение остекленных и глухих участков стен, гармоничное цветовое решение в «сдержанных» тонах, продуманные пропорции.



По проекту, центром планировки здания стал зрительный зал на 200 мест, с эстрадой, к которому примыкают гримерные, служебные, подсобные и технические помещения. Кроме того, в здании предусмотрены конференц-зал, библиотека с абонентским и читальным залами, помещения универсального назначения для проведения занятий, лекций, кружков.



Общая площадь здания составляет почти 1500 м2.



Проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура».





