На западе Байкала провели береговой учёт медведей

Встречаемость медведя на побережье осталась на уровне прошлого года
«Перепись» медвежьего населения состоялась в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Учётные работы были проведены с борта катера. Он 2 дня курсировал вдоль береговой линии Кругобайкальской железной дороги — территории весенней концентрации косолапых хищников. В настоящее время завершена обработка полученных данных.
- В мае медведи выходят полакомиться первой зелёной травой, растущей на южных склонах, обращённых к Байкалу. Обычно звери заняты едой и не обращают внимания на учётчиков: сотрудников научного отдела и участковых лесничеств, а сами люди находятся в безопасности, — рассказала Татьяна Десятова, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Обычно учёт проводится сразу после открытия навигации на Байкале – 15-16 мая. Наблюдаем за животными в утреннее и вечернее время. В этот раз мы проводили учёт с двух бортов. Весна в этом году задержалась, ледостав на Байкале был продолжительнее и нам пришлось «отодвинуть» начало работ на неделю. Но ввиду продолжительной непогоды и травы на склонах долго не было, поэтому мы успели как раз вовремя: как только погода наладилась, потеплело, пошла зелень и активно стали «пастись» заждавшиеся её медведи.
Результаты учёта показали, что встречаемость медведя на побережье осталась на уровне прошлого года – в среднем 4 зверя на 10 км маршрута. Но увеличилось количество самок с медвежатами разного возраста. Встречено 7 медведиц, из них шестеро имели по 1-2 детёнышей, а одна самка оказалась многодетной и воспитывает сразу 3 маленьких медвежат-сеголеток.
Практически все медведи проявляли правильную реакцию по отношению к человеку: при обнаружении наблюдателей не проявляли к ним интереса или стремились скорее скрыться.
Тем не менее, сотрудники научного отдела природоохранного учреждения не устают напоминать посетителям Прибайкальского национального парка об основных правилах безопасности при нахождении в местах обитания медведей. Первое и базовое — не ходить по одиночке и в тёмное время суток, избегать мест с ограниченной видимостью (например, зарослей). Также не стоит останавливаться на ночлег вдали от населённых пунктов и туристических баз, а на месте стоянок оставлять пищевые отходы – они привлекут хозяина тайги к местам нахождения людей. При встрече с медвежатами, ни в коем случае нельзя приближаться к ним и пытаться сфотографировать; нужно как можно скорее и бесшумнее удалиться. При встрече со взрослым медведем стоит обозначить себя криками, поднятыми вверх руками, плащом, рюкзаком и медленно отступить назад, не поворачиваясь спиной к зверю. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На западе Байкала провели береговой учёт медведей
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