Иркутск примет всероссийские соревнования по боулингу

Турнир состоится в июне



В Иркутске с 13 по 17 июня пройдут всероссийские соревнования по боулингу. Ожидается, что в турнире в боулинг-центре «7 миля» примут участие более 70 сильнейших спортсменов из 12 регионов страны: из Москвы, Приморского, Хабаровского, Красноярского краёв, Омской, Новосибирской областей и других субъектов РФ.



Участники будут бороться за медали в четырёх дисциплинах: личные, парные, парные смешанные и командные соревнования (3 человека). К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего спортивного разряда. Хозяев соревнований будут представлять спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска и других муниципальных образований области. В качестве почётного гостя на турнир планирует приехать президент федерации боулинга России Сергей Лисицын.



Параллельно здесь будут проводиться традиционные соревнования по боулингу «Кубок Байкала» и IX этап сеньор-тура «Кубок ветеранов боулинга» Сибири, Урала и Дальнего Востока. Кубок Байкала проходит в Иркутске с 1998 года, 25 лет подряд, в двух дисциплинах: личные и парные соревнования.



IX этап сеньор-тура «Кубок ветеранов боулинга» проводится по следующим возрастным группам: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-70, свыше 70 лет, в дисциплине – личные соревнования среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.



