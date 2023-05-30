В Бурятии участились жалобы на дороги



В центре управления регионом (ЦУР) рассказали об обращениях, которые жители Бурятии направляли туда в последнюю неделю – с 22 по 28 мая включительно. Всего их было 650 – на 382 меньше, чем неделей ранее, и 299 (-14) при этом поступило через портал Госуслуг. Остальные – в соцсетях.



Наших земляков сильнее всего волновали вопросы здравоохранения и медицины (248 жалоб), дороги (115), свалки и мусор (58), а также благоустройство (41) и соцобслуживание и социальная защита (30).



По словам специалиста центра управления регионом Елены Трофимовой, возросшее число обращений из-за дорог связано с появившейся информацией о выделении дополнительных средств – 100 миллионов рублей – на их ремонт.



- Жители республики активно сообщали в соцсетях об участках, которым требуется грейдирование или ремонт, – пояснила Елена Трофимова.



