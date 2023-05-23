В райцентре в Бурятии серьёзно затянули с ремонтом многострадального моста









До 1 апреля вышеупомянутая подрядная организация должна была составить план ремонта, не связанный с температурным режимом. Рядом с сооружением для контроля установили камеру видеонаблюдения. Предполагалось, что отслеживать их ход будет и специальный штаб, созданный в администрации.



Ранее подрядчик уже срывал график. Компании выставили штрафы и даже расторгли с ней контракт. Но поскольку на подряд больше никто не вышел, пришлось вновь заключать договор с этой же организацией.

Контроль за работами на переправе через реку Бичура ужесточили в марте. Тогда по инициативе районного совета депутатов в селе состоялось совещание, в котором приняли участие сами народные избранники, глава муниципального образования, а также представители «Бурятрегионавтодор», ГИБДД, прокуратуры и хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации.До 1 апреля вышеупомянутая подрядная организация должна была составить план ремонта, не связанный с температурным режимом. Рядом с сооружением для контроля установили камеру видеонаблюдения. Предполагалось, что отслеживать их ход будет и специальный штаб, созданный в администрации.Ранее подрядчик уже срывал график. Компании выставили штрафы и даже расторгли с ней контракт. Но поскольку на подряд больше никто не вышел, пришлось вновь заключать договор с этой же организацией.

В Бичурском районе недовольны ремонтом моста в райцентре, который стартовал ещё в мае 2022-го. После недавнего обследования выяснилось, что работы идут очень медленно. К тому же при проверке вскрылось множество недочётов, в частности – несоответствие качества бетона.Подрядчику поручили устранить недостатки, но он так это и не сделал.- То есть полностью игнорируются требования заказчика, выполнение предписаний и всё остальное, – цитирует «Бичура-инфо.24/7» замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» по ремонту и содержанию дорог Сергей Селезнёв.Заказчик поставил вопрос о расторжении госконтракта. В учреждении уточнили: рабочие сильно отстают от графика – объект сейчас готов лишь на 10%. Тем временем ООО «СК Арсенал», которое занимается ремонтом, должно завершить его уже в октябре.