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В райцентре в Бурятии серьёзно затянули с ремонтом многострадального моста

В райцентре в Бурятии серьёзно затянули с ремонтом многострадального моста
Общество,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Работы, начавшиеся год назад, выполнили лишь на 10%

В Бичурском районе недовольны ремонтом моста в райцентре, который стартовал ещё в мае 2022-го. После недавнего обследования выяснилось, что работы идут очень медленно. К тому же при проверке вскрылось множество недочётов, в частности – несоответствие качества бетона.

Подрядчику поручили устранить недостатки, но он так это и не сделал.

- То есть полностью игнорируются требования заказчика, выполнение предписаний и всё остальное, – цитирует «Бичура-инфо.24/7» замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» по ремонту и содержанию дорог Сергей Селезнёв.

Заказчик поставил вопрос о расторжении госконтракта. В учреждении уточнили: рабочие сильно отстают от графика – объект сейчас готов лишь на 10%. Тем временем ООО «СК Арсенал», которое занимается ремонтом, должно завершить его уже в октябре.

Контроль за работами на переправе  через реку Бичура ужесточили  в марте. Тогда по инициативе районного совета депутатов в селе состоялось совещание, в котором приняли участие сами народные избранники, глава муниципального образования, а также представители «Бурятрегионавтодор», ГИБДД, прокуратуры и хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации.

До 1 апреля вышеупомянутая подрядная организация должна была составить план ремонта, не связанный с температурным режимом. Рядом с сооружением для контроля установили камеру видеонаблюдения. Предполагалось, что отслеживать их ход будет и специальный штаб, созданный в администрации.

Ранее подрядчик уже срывал график. Компании выставили штрафы и даже расторгли с ней контракт. Но поскольку на подряд больше никто не вышел, пришлось вновь заключать договор с этой же организацией.
ремонт мост Бичура

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