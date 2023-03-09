Протяжённость моста 139 метров
В этом году в Бурятии продолжится ремонт моста через реку Бичура на 81 км автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Уже в конце марта строители приступят к ремонтным работам.
Мост, протяжённостью 139 метров, построили ещё в конце 20 века. За годы эксплуатации частично разрушилось мостовое полотно, стал необходим ремонт несущих конструкций.
К тому же на мост увеличилась транспортная нагрузка.
В процессе строительно-монтажных работ специалисты усилят опоры моста, восстановят железобетонные балки пролётных строений, установят лестничные сходы, перильное и барьерное ограждение. Проезжую часть заасфальтируют. Завершить ремонт моста полностью подрядчик должен к ноябрю 2023 года.
- Данный мост связывает два берега реки Бичуры и две части села, более того, он находится на региональной дороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Ежедневно мостом пользуются не только местные жители, но и дальнобойщики, фермеры, туристы и т.д. Ремонт моста улучшит транспортную доступность и повысит надёжность транспортного сообщения в районе, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Ремонт моста в селе Бичура стартовал в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Всего в этом году в Бурятии планируется отремонтировать 21 мост.
Мост в через реку Бичура в Бурятии продолжат ремонтировать в марте
Общество, Фото:
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