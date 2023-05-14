Горожанин заявил, что иногда представители банка звонили ему в ночное время – после 23 часов
Постановлением заместителя главного судебного пристава Бурятии банк признан виновным в административном правонарушении. Было назначено наказание в виде штрафа в 60 000 рублей.
Не согласившись с этим постановлением, представитель банка обратился в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с жалобой на постановление.
- Как следует из материалов дела, в мае 2022 года в УФССП России по Республике Бурятия поступило заявление по вопросу нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», - сообщают в суде.
Согласно заявлению улан-удэнца, допустившего просрочку по кредиту, от представителя банка поступают звонки от 10 раз в день, иногда в ночное время – после 23 часов, а также угрожающие смс-сообщения.
- Для подтверждения того, что звонки были совершены данным юридическим лицом, УФССП России по РБ были сделаны соответствующие запросы, ответы подтвердили то, что номера, с которых были совершены звонки должнику, выделены банку. Из детализации предоставленных сотовых услуг следует, что с номеров, принадлежащих юридическому лицу, на номер телефона заявителя поступило 29 входящих звонков, при этом в первую неделю – 5 раз, во вторую неделю взаимодействие осуществлено 16 раз, в третью неделю – 8 раз, что свидетельствует о том, что юридическим лицом нарушена частота взаимодействия с должником, - отметили в суде.
Эти обстоятельства явились основанием для привлечения к административной ответственности.
Постановление заместителя руководителя УФССП по Бурятии оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
В Улан-Удэ банк оштрафовали за частые звонки должнику
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