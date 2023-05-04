Из Иркутска запустят прямой рейс в столицу Вьетнама



Вылет из Иркутска в Ханой будет осуществляться по воскресеньям в 19:00 местного времени, прибытие во Вьетнам в 23:00. Время в пути пять часов.



Обратный рейс через полтора часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40.





















С 4 июня авиакомпания «ИрАэро» открывает прямые международные рейсы по маршруту Иркутск – Ханой (Вьетнам) – Иркутск на самолётах «Суперджет-100». Полёты будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям.– Мы рады долгожданному старту полётов во Вьетнам, – прокомментировал открытие рейсов генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин,– Осуществить это удалось благодаря нашей активной работе при поддержке Минтранса и Росавиации. «ИрАэро» планомерно расширяет географию полётов в Азии. Ранее мы открыли сразу несколько рейсов из Иркутска – в китайские Харбин и Маньчжурию, а также в столицу Монголии.На сегодня авиационное сообщение между Россией и Вьетнамом отсутствует уже более двух лет. Пассажиры добираются до Вьетнама с пересадками.Как сообщал «Байкал-Daily», Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян и граждан некоторых стран с 15 до 45 дней. Для владельцев электронных виз утвердили максимальный срок пребывания – до 90 дней. Власти страны надеются, что удастся восстановить прежний турпоток.Теперь же, наконец-то запущен прямой регулярный рейс. Как считают перевозчики, этот маршрут будет востребован не только у туристов. В случае необходимости они готовы увеличить частоту полётов.