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Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней

Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней
Общество,  Фото:pixabay.com
Не хватает только прямых рейсов

Срок безвизового пребывания на территории Вьетнама для россиян и граждан некоторых стран увеличен с 15 до 45 дней. Для владельцев электронных виз утвердили максимальный максимальный срок пребывания – до 90 дней. Такое решение принято кабинетом министров страны, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на Vietnam News.

Решение связано с развитием туристической отрасли региона. Смягчение политики позволит восстановить поток иностранных граждан в страну.

- Увеличение срока безвизового пребывания распространяется на граждан тех стран, с которыми ранее Вьетнам отказался от визовых требований в одностороннем порядке. В список этих государств входят Россия, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Беларусь, Япония и Швеция, - сообщают СМИ Вьетнама.

В 2022 году Вьетнам посетило всего 3,66 млн человек – около 20% от допандемийной статистики. В 2023-м республика намерена принять 8 млн иностранцев.

Однако вопрос перелетов во Вьетнам для туристов из России до сих пор остается открытым. Пока добраться до страны можно только с длительными пересадками.

Вьетнам туризм

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