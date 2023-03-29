Не хватает только прямых рейсов
Срок безвизового пребывания на территории Вьетнама для россиян и граждан некоторых стран увеличен с 15 до 45 дней. Для владельцев электронных виз утвердили максимальный максимальный срок пребывания – до 90 дней. Такое решение принято кабинетом министров страны, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на Vietnam News.
Решение связано с развитием туристической отрасли региона. Смягчение политики позволит восстановить поток иностранных граждан в страну.
- Увеличение срока безвизового пребывания распространяется на граждан тех стран, с которыми ранее Вьетнам отказался от визовых требований в одностороннем порядке. В список этих государств входят Россия, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Беларусь, Япония и Швеция, - сообщают СМИ Вьетнама.
В 2022 году Вьетнам посетило всего 3,66 млн человек – около 20% от допандемийной статистики. В 2023-м республика намерена принять 8 млн иностранцев.
Однако вопрос перелетов во Вьетнам для туристов из России до сих пор остается открытым. Пока добраться до страны можно только с длительными пересадками.
Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней
Общество, Фото:
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