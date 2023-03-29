Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней

Не хватает только прямых рейсов



Срок безвизового пребывания на территории Вьетнама для россиян и граждан некоторых стран увеличен с 15 до 45 дней. Для владельцев электронных виз утвердили максимальный максимальный срок пребывания – до 90 дней. Такое решение принято кабинетом министров страны, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на Vietnam News.



Решение связано с развитием туристической отрасли региона. Смягчение политики позволит восстановить поток иностранных граждан в страну.



- Увеличение срока безвизового пребывания распространяется на граждан тех стран, с которыми ранее Вьетнам отказался от визовых требований в одностороннем порядке. В список этих государств входят Россия, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Беларусь, Япония и Швеция, - сообщают СМИ Вьетнама.



В 2022 году Вьетнам посетило всего 3,66 млн человек – около 20% от допандемийной статистики. В 2023-м республика намерена принять 8 млн иностранцев.



Однако вопрос перелетов во Вьетнам для туристов из России до сих пор остается открытым. Пока добраться до страны можно только с длительными пересадками.



