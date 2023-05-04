04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии скакнула заболеваемость коронавирусом

В Бурятии скакнула заболеваемость коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За последние сутки его обнаружили у 41 жителя республики
 
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии за сутки возросла примерно в полтора раза. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 4 мая, COVID-19 обнаружили ещё у 41 человека. Днём ранее заболевших было 28.

С начала пандемии ковид выявили у 157 310 жителей республики. Победили вирус 153 766 инфицированных. Всего специалисты провели 2 855 133 лабораторных исследования, в том числе 1405 – накануне.

Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

коронавирус болезнь Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в мас-рестлинге
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в мас-рестлинге
Общество, 04.05.2023
Победителя выявляли по наибольшему количеству очков
В столице Бурятии взялись за лишнюю растительность
В столице Бурятии взялись за лишнюю растительность
Общество, 04.05.2023
На городских улицах вовсю подрезают кустарники 
10 школьников из Бурятии поедут в «Артек»
10 школьников из Бурятии поедут в «Артек»
Общество, 04.05.2023
Они стали призёрами всероссийского конкурса «Перемены со вкусом»
Жители Бурятии рискуют стать жертвами лжебанков
Жители Бурятии рискуют стать жертвами лжебанков
Общество, 04.05.2023
Эксперты объяснили, как не попасть в ловушку аферистов
Жители Бурятии вновь увидят «Блеск Азии»
Жители Бурятии вновь увидят «Блеск Азии»
Общество, 04.05.2023
Показ состоится в конце мая 
На Левом берегу в Улан-Удэ отловили пять безнадзорных собак
На Левом берегу в Улан-Удэ отловили пять безнадзорных собак
Общество, 04.05.2023
Также во время рейда вакцинировали 28 собак
Родным погибшего на СВО улан-удэнца вручили орден Мужества
Родным погибшего на СВО улан-удэнца вручили орден Мужества
Общество, 04.05.2023
38-летнего Евгения Галсанова представили к нему посмертно
Волонтёры рассказали, как искали пропавшего в Улан-Удэ восьмилетнего мальчика
Волонтёры рассказали, как искали пропавшего в Улан-Удэ восьмилетнего мальчика
Общество, 04.05.2023
Исчезнувший на всю ночь школьник очень любит кататься на трамваях
В реке в Бурятии нашли четыре коровьих трупа
В реке в Бурятии нашли четыре коровьих трупа
Общество, 04.05.2023
Теперь специалистам предстоит выяснить причину их гибели
Музей в Бурятии оснастят современным оборудованием
Музей в Бурятии оснастят современным оборудованием
Общество, 04.05.2023
На это выделят почти 4 миллиона рублей
В Бурятии предлагают штрафовать за выезд вне ледовых переправ
В Бурятии предлагают штрафовать за выезд вне ледовых переправ
Общество, 04.05.2023
Также предлагают наказывать за езду по льду после закрытия переправы
В Бурятии реализуют проект «За последней чертой»
В Бурятии реализуют проект «За последней чертой»
Общество, 04.05.2023
Он поможет детям, находящимся в конфликте с законом
В Бурятии отважный девятиклассник спас тонувшего жеребёнка
В Бурятии отважный девятиклассник спас тонувшего жеребёнка
Общество, 04.05.2023
Школьник без раздумий бросился за ним в ледяную воду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^