В Бурятии скакнула заболеваемость коронавирусом

За последние сутки его обнаружили у 41 жителя республики
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии за сутки возросла примерно в полтора раза. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 4 мая, COVID-19 обнаружили ещё у 41 человека. Днём ранее заболевших было 28.
С начала пандемии ковид выявили у 157 310 жителей республики. Победили вирус 153 766 инфицированных. Всего специалисты провели 2 855 133 лабораторных исследования, в том числе 1405 – накануне.
Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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