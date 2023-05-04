В Бурятии скакнула заболеваемость коронавирусом



Заболеваемость коронавирусом в Бурятии за сутки возросла примерно в полтора раза. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 4 мая, COVID-19 обнаружили ещё у 41 человека. Днём ранее заболевших было 28.



С начала пандемии ковид выявили у 157 310 жителей республики. Победили вирус 153 766 инфицированных. Всего специалисты провели 2 855 133 лабораторных исследования, в том числе 1405 – накануне.



Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.



