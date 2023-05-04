Они стали призёрами всероссийского конкурса «Перемены со вкусом»
Как сообщал «Байкал-Daily», Союзсоцпит и министерство образования и науки Бурятии организовали конкурс на лучший видеоролик о профессии школьного повара или о блюдах региональной кухни. Заявки на конкурс принимались с 1 по 30 апреля.
Недавно были подведены итоги конкурса. Победителями стали 10 школьников из Бурятии, учащиеся с 7 по 10 классы. Ребята поедут на отдых в международный детский лагерь «Артек», они примут участие в шестой смене - с 28 мая по 18 июня.
Жюри конкурса отметило, что победители подошли к заданиям креативно и вдумчиво: рассказали о профессии школьного повара и школьной столовой в яркой и увлекательной форме.
Для того, чтобы получить свой приз – путёвку в «Артек», родителям победителей необходимо пройти регистрацию на сайте. А также ознакомиться с медицинскими требованиями для прибывающих в лагерь.
10 школьников из Бурятии поедут в «Артек»
Общество, Фото:
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