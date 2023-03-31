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Школьники из Бурятии могут побороться за путёвку в «Артек»

Школьники из Бурятии могут побороться за путёвку в «Артек»
Общество, 
Для этого им нужно создать проект о «Школьной столовой моей мечты»

С 1 по 30 апреля в Бурятии состоится конкурс «Перемены со вкусом!».

- Нынешний учебный год – финальный из трёх лет, заложенных в послании президента России на запуск горячего бесплатного горячего питания для всех младших классов. Многое удалось реализовать – решены вопросы финансирования и законодательной базы, меню и реконструкции пищеблоков. Но важным остаётся воспитание культуры здорового питания у подрастающего поколения и повышение престижа профессии школьного повара. Для этого в регионе объявляется конкурс среди старшеклассников, призом для учеников 7-10 классов станут 10 путевок на шестую смену в МДЦ «Артек», - рассказали организаторы конкурса.

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Подготовить креативное видео (интервью или репортаж) о профессии школьного повара или о блюдах региональной кухни. Видеролик должен быть длительностью до 2 минут и опубликован в группе «Союзсоцпит» Вконтакте (https://vk.com/socpitru).

2. А также разработать свои предложения по улучшению работы школьной столовой, а именно - создать собственный проект-концепцию «Школьная столовая моей мечты» с описанием предложений по организации работы школьной столовой, меню, дизайна и т.п. Это должно быть в виде презентации до пяти слайдов.

Список победителей конкурса (10 человек) будет опубликован не позднее 3 мая на сайте организатора. Все победители получат путевку в международный детский центр «Артек» на шестую смену в 2023 году – с 28 мая по 18 июня.

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