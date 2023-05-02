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В столице Бурятии изменится движение 28 маршруток

В столице Бурятии изменится движение 28 маршруток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им придётся три дня объезжать улицы в центре города

В эту среду, 3-го и в пятницу, 5-го мая, в центре бурятской столицы запланировали репетиции парада Победы. В эти дни на площади Советов появится техника, и потому с 16:00 придётся ограничить движение транспорта на улицах Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Почтамтская.

В воскресенье, 7 мая, с 10:00 до 12:00 состоится уже генеральная репетиция. В этот день с 08:00 до 13:00 недоступными для автомобилей и маршруток окажутся те же самые улицы. Само мероприятия начнётся 9 мая в 10 часов утра (возрастное ограничение – 0+).

В итоге изменится схема движения сразу 28 маршруток и автобусов – № 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 23, 27, 27 «Первое поле», 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 56С, 77, 82, 92, 95, 97, 97К и 100, следующих через центр. Они поедут в объезд закрытых участков. Схемы опубликовали на официальных страницах мэрии Улан-Удэ в соцсетях.



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