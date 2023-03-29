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Вместо салютов: В честь векового юбилея Бурятии предложили провести 100 уборок

Вместо салютов: В честь векового юбилея Бурятии предложили провести 100 уборок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Известный общественник призвал устроить в республике масштабную экоакцию

Республике Бурятия в этом году исполняется сто лет. День её рождения отметят 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.

Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.

Тем временем известный общественник, руководитель АНО «Событие», автор проекта «Мусор из головы» и представитель КВН-движения РБ Чингис Болотов предложил местным предпринимателям, компаниям, организациям, а также правительству Бурятии и мэрии Улан-Удэ отметить предстоящую круглую дату «не банкетами и салютами», а «простой человеческой заботой о родном крае».

- Устроим акцию чистоты для Бурятии. В честь юбилея организуем уборку не только своих территорий, но и тех, что рядом с вашей работой – мест, которые юридически не относятся к вам, но зато намозолили глаза, – призвал Болотов земляков на своей странице во «ВКонтакте». – Попрошу помочь нам историков, гидов и работников архивов – важно рассказать участникам мероприятия о тех местах, где мы проводим его, об их исторической ценности.

По мнению Чингиса, в год столетия республики нужно узнавать её и «заново знакомиться с ней».

- Это будет приятный подарок, который мы сделаем своими руками для родной земли, – считает общественник. – Предлагаю провести как минимум сто уборок к столетию Бурятии. Конечно, можем сделать всё и без администраций, но республика – общая, и я считаю, что это наша общая задача.

В АНО «Событие» уже запланировали более двух десятков субботников и сейчас прорабатывают акции по обустройству территорий. К масштабной уборке могут присоединиться все желающие.

- В это сложное время ставится вопрос об уместности любых праздников, – отметил Болотов, подразумевая СВО. – Но жить по-человечески и в порядке – не роскошь, а необходимость. Именно порядок помогает собраться с мыслями и настроиться на лучшее.

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