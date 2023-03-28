В Бурятию идёт 20-градусное тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В последние дни марта ожидается тёплая погода



Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. В среду и четверг воздух прогреется до +15, а местами даже до +20 градусов. Однако к концу пятидневки похолодает, ветер усилится до 23 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 29 марта, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по северной половине до умеренного снега. Ветер западный 7-12, в первой половине ночи по северной половине до 15-20 м/с. Температура ночью от +2,-3, местами -6,-11, днём +6,+11, местами +17, по северной половине при облачности -3, +2.



В четверг, 30 марта, преимущественно без осадков, ночью по северной половине местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём с переходом на юго-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +10,+15, местами до +20, по северной половине при облачности 0,+5.



В пятницу, 31 марта, погода изменится. Облака затянут небо, ночью местами, днём на большей части территории мокрый снег. Ветер северо-западный ночью 5-10, утром и днём 8-13, в отдельных районах 18-23 м/с. Температура ночью от +3 до -2, местами -5,-10, днём +2,+7, местами +9,+14, по юго-западу 0,-5.

