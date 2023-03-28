В Бурятии опровергли информацию о досрочном перечислении детских пособий









- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили ранее в министерства.



Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перевели 17 марта, поскольку 18-ое число выпало на субботу, за март они упадут на карты 18 апреля, за апрель – 18 мая и так далее.



Как сообщал «Байкал-Daily» , график перечисления пособий на дошкольников (3-7 лет) и на третьего ребёнка (и последующих детей) изменился с февраля. Это касается родителей, получающих деньги на ребятишек от соцзащиты и не обращавшихся за единой выплатой в Социальный фонд России по РБ.- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили ранее в министерства.Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перевели 17 марта, поскольку 18-ое число выпало на субботу, за март они упадут на карты 18 апреля, за апрель – 18 мая и так далее.

Накануне в министерстве социальной защиты населения Бурятии предупредили: тем, кто получает по линии соцзащиты выплаты на третьего ребёнка в возрасте до трёх лет и на детей от 3-х до 7-ми, их перечислят 18 числа следующего месяца – то есть в апреле. Речь идёт о пособиях за март 2023-го.Оказалось, что недавно в соцсетях началась распространяться информация, будто эти деньги переведут до 30-31 числа. В ведомстве заявили: она недостоверна и призвали доверять только проверенным данным из надёжных источников.