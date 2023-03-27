Ожидается, что этим летом клещи будут особенно активны
Как сообщал «Байкал-Dailу», сезон клещей в Бурятии уже начался: во второй половине марта зарегистрирован первый случай укуса: в Закаменске клещ покусал пятилетнего ребёнка. По прогнозам специалистов, в этом году клещи в Бурятии будут особенно активны.
В Улан-Удэ для сотрудников МБУ «Горсвет» организовали добровольную профилактическую вакцинацию от клещевого энцефалита. Медики сами приехали в учреждение.
Медработники из поликлиники № 6 в течение рабочего дня поставили прививки водителям, электромонтёрам и другим сотрудникам, записавшимся на вакцинацию.
–Не каждый поедет специально ставить прививку, а тут на рабочем месте проведут все необходимые процедуры. Учитывая, что по республике показатель численности клещей-возбудителей опасного заболевания в девять раз выше среднероссийского показателя, это очень важно, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
Отметим, в 2022 году в Бурятии клещевым энцефалитом заболели 45 человек.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в приемное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Загородная, 56.
Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лаборатории:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» по ул. Ключевская, 45б (в рабочие дни, воскресенье);
- Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а (в рабочие дни, субботу).
В Улан-Удэ от клещевого энцефалита привили городских электриков
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