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В Улан-Удэ от клещевого энцефалита привили городских электриков

В Улан-Удэ от клещевого энцефалита привили городских электриков
Общество,  Фото:МБУ "Горсвет"
Ожидается, что этим летом клещи будут особенно активны

Как сообщал «Байкал-Dailу», сезон клещей в Бурятии уже начался: во второй половине марта зарегистрирован первый случай укуса: в Закаменске клещ покусал пятилетнего ребёнка. По прогнозам специалистов, в этом году клещи в Бурятии будут особенно активны.

В Улан-Удэ для сотрудников МБУ «Горсвет» организовали добровольную профилактическую вакцинацию от клещевого энцефалита. Медики сами приехали в учреждение.

Медработники из поликлиники № 6 в течение рабочего дня поставили прививки водителям, электромонтёрам и другим сотрудникам, записавшимся на вакцинацию.

–Не каждый поедет специально ставить прививку, а тут на рабочем месте проведут все необходимые процедуры. Учитывая, что по республике показатель численности клещей-возбудителей опасного заболевания в девять раз выше среднероссийского показателя, это очень важно, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Отметим, в 2022 году в Бурятии клещевым энцефалитом заболели 45 человек.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в приемное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Загородная, 56.

Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лаборатории:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» по ул. Ключевская, 45б (в рабочие дни, воскресенье);
- Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а (в рабочие дни, субботу).


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