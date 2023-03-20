В Бурятии проснулись клещи: первым пострадал ребёнок

Клещ укусил пятилетнего ребёнка
В Бурятии зарегистрировали первый случай укуса клеща в 2023 году. Около недели назад клещ покусал пятилетнего ребёнка из Закаменска. К счастью, ребёнок был привит, угрозы жизни и здоровью нет. Об этом сегодня сообщила на брифинге начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по республике Татьяна Истомина.
- Ребёнок никуда не выходил. Находился на территории собственного приусадебного участка. Благо этот ребёнок был привит. Мама с ребёнком обратились в Закаменскую районную больницу, им назначено профилактическая антивирусное лечение. Наши климатические условия способствуют раннему появлению клещей, довольно большому количеству. В прошлом году первый укус клеща был зарегистрирован в последней декаде марта, - отметила она.
В Бурятии заболеваемость клещевым энцефалитом в последние годы остаётся на высоком уровне. Из 100 собранных клещей 10 оказываются возбудителями клещевого энцефалита. По республике показатель численности клещей-возбудителей опасного заболевания в девять раз выше среднероссийского показателя.
- Высокая численность и инфицированность клещей привела к высокой заболеваемости и обращаемости среди людей с укусами. За последние пять лет мы получаем показатель заболеваемости, равный пяти на 100 тысяч населения. В 2021 году показатель не достигал и единицы. По России показатель – 1,5 на 100 тысяч населения. Вот представьте, какая у нас была высокая заболеваемость, - добавила Татьяна Истомина.
В 2022 году в Бурятии клещевым энцефалитом заболели 45 человек.
Традиционно с наступлением весны проводится вакцинация детей и взрослых против клещевого энцефалита. Прививки можно ставить в течение всего года, но завершить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом в месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в природные очаги.
Специалисты отмечают, что прививка не отменяет заболевание, но даёт возможность перенести болезнь в лёгкой форме. Детей можно вакцинировать с 3-4 лет.
Также имеются противопоказания к прививке против клещевого энцефалита. В таком случае, рекомендуется прибегнуть к неспецифическим мерам профилактики – закрыто одеваться и носить с собой средства от насекомых.
Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии ежегодно проводят противоклещевые обработки в местах массового пребывания людей. Обычно это религиозные праздники и спортивные мероприятия, которые проводятся на свежем воздухе.
Акарицидная обработка (влажная дезинсекция) проводится в том числе на туристических тропах, кладбищах, ДНТ и СНТ в пригороде Улан-Удэ.
- Пять-десять лет назад под акарицидной обработкой мы подразумевали территории загородных летних оздоровительных лагерей и турбазы. Сейчас эти площади очень расширены. Мы пытаемся расширить объём акарицидных обработок на территориях ДНТ, СНТ в Кабанском, Селенгинском, Прибайкальском районах Бурятии, - добавила Татьяна Истомина.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение:
- жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы;
- жителям Улан-Удэ - в приемное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: улица Загородная, 56.
Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, улица Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье), республиканская клиническая инфекционная больница, улица Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
В Бурятии проснулись клещи: первым пострадал ребёнок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во время кражи водители спали
На мужчин возбудили уголовное дело
Клещ укусил пятилетнего ребёнка
Антилидером стал Еравнинский район
Водитель по счастливой случайности не пострадал
Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров
Водитель был госпитализирован
Мужчине назначили обязательные работы
Редко, но всё-таки попадаются фальшивые иностранные купюры
В автоавариях пострадали пять человек
Инцидент произошёл возле ЛВРЗ
Девочка сломала ногу
63 автомобиля пострадали от огня с начала года из-за короткого замыкания
Происшествия, 19.03.2023
ДТП произошло утром
Происшествия, 19.03.2023
Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу