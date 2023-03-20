В Бурятии проснулись клещи: первым пострадал ребёнок

Клещ укусил пятилетнего ребёнка



В Бурятии зарегистрировали первый случай укуса клеща в 2023 году. Около недели назад клещ покусал пятилетнего ребёнка из Закаменска. К счастью, ребёнок был привит, угрозы жизни и здоровью нет. Об этом сегодня сообщила на брифинге начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по республике Татьяна Истомина.



- Ребёнок никуда не выходил. Находился на территории собственного приусадебного участка. Благо этот ребёнок был привит. Мама с ребёнком обратились в Закаменскую районную больницу, им назначено профилактическая антивирусное лечение. Наши климатические условия способствуют раннему появлению клещей, довольно большому количеству. В прошлом году первый укус клеща был зарегистрирован в последней декаде марта, - отметила она.



В Бурятии заболеваемость клещевым энцефалитом в последние годы остаётся на высоком уровне. Из 100 собранных клещей 10 оказываются возбудителями клещевого энцефалита. По республике показатель численности клещей-возбудителей опасного заболевания в девять раз выше среднероссийского показателя.



- Высокая численность и инфицированность клещей привела к высокой заболеваемости и обращаемости среди людей с укусами. За последние пять лет мы получаем показатель заболеваемости, равный пяти на 100 тысяч населения. В 2021 году показатель не достигал и единицы. По России показатель – 1,5 на 100 тысяч населения. Вот представьте, какая у нас была высокая заболеваемость, - добавила Татьяна Истомина.



В 2022 году в Бурятии клещевым энцефалитом заболели 45 человек.



Традиционно с наступлением весны проводится вакцинация детей и взрослых против клещевого энцефалита. Прививки можно ставить в течение всего года, но завершить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом в месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в природные очаги.



Специалисты отмечают, что прививка не отменяет заболевание, но даёт возможность перенести болезнь в лёгкой форме. Детей можно вакцинировать с 3-4 лет.



Также имеются противопоказания к прививке против клещевого энцефалита. В таком случае, рекомендуется прибегнуть к неспецифическим мерам профилактики – закрыто одеваться и носить с собой средства от насекомых.



Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии ежегодно проводят противоклещевые обработки в местах массового пребывания людей. Обычно это религиозные праздники и спортивные мероприятия, которые проводятся на свежем воздухе.



Акарицидная обработка (влажная дезинсекция) проводится в том числе на туристических тропах, кладбищах, ДНТ и СНТ в пригороде Улан-Удэ.



- Пять-десять лет назад под акарицидной обработкой мы подразумевали территории загородных летних оздоровительных лагерей и турбазы. Сейчас эти площади очень расширены. Мы пытаемся расширить объём акарицидных обработок на территориях ДНТ, СНТ в Кабанском, Селенгинском, Прибайкальском районах Бурятии, - добавила Татьяна Истомина.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение:



- жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы;

- жителям Улан-Удэ - в приемное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: улица Загородная, 56.



Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, улица Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье), республиканская клиническая инфекционная больница, улица Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).

