В Монголию приехала официальная делегация Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках визита иркутский главврач проводит операции у монгольских пациентов



Делегация Иркутской области находится с рабочим визитом в Монголии. В делегацию вошли губернатор региона Игорь Кобзев, представители министерств экономического развития и промышленности, образования, сельского хозяйства, культуры, предприниматели из сферы агропромышленного комплекса, энергетики, представители культурных, образовательных и медицинских учреждений региона, Российского экспортного центра.



В первый день официального визита Игорь Кобзев встретился с временным поверенным в делах Российской Федерации в Монголии Сергеем Краминцевым и торговым представителем Российской Федерации в Монголии Максимом Васильевым. Темой переговоров стали перспективы совместной работы по расширению экономических и культурно-гуманитарных связей. Было отмечено, что на протяжении многих лет Монголия остаётся стратегическим партнёром региона и занимает седьмое место по объёму двусторонней торговли.



Глава региона отметил, что прорабатывается вопрос открытия в Улан-Баторе павильона Иркутской области под брендом «BaikalNatural» в торгово-логистическом комплексе «Food city». Товаропроизводители региона готовы подключиться к реализации проекта, рассматривается вопрос создания оптово-розничных центров для продвижения их продукции.



Участники встречи и представители делегации региона приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.



Вопросы сотрудничества Иркутской области и Монголии глава региона Игорь Кобзев обсудил на встрече с вице-премьером Монголии – министром экономики и развития Чимэдийном Хурэлбаатаром.



– Я уверен, что всесторонние отношения наших стран должны и дальше интенсивно развиваться. Как я понимаю, внешнеэкономическая политика России ориентируется сегодня больше на азиатский регион. Вам нужны экономические коридоры, и здесь мы можем сыграть свою роль. Наши страны успешно сотрудничают в области нефти, энергетики. Среди туристов, посещающих Монголию, большее количество – из России. Поэтому я придаю большое значение расширению связей именно с приграничными районами, – отметил Чимэдийн Хурэлбаатар.



Программа работы делегации рассчитана на три дня. Запланирован ряд встреч и переговоров с представителями правительства Монголии, крупных компаний, подписание порядка 20 договорных документов, в том числе экспортных контрактов. В рамках официального визита делегация Иркутской области примет участие в выставке «Ворота Азии» и Российско-монгольском бизнес-форуме, где будет презентован инвестиционный и экспортный потенциал Иркутской области.



Также в рамках визита был подписан меморандум о намерениях между Иркутской государственной клинической детской областной больницей и национальным центром охраны материнства и детства Монголии. Кроме этого, главный врач Иркутской областной детской больницы Юрий Козлов в течение двух дней проводит операции у нескольких пациентов монгольского медцентра.



Первым пациентом стал ребёнок с рецидивом гидронефроза (водянка почек), сложное хирургическое вмешательство продлилось около трёх часов. В предыдущие годы ребёнок перенёс несколько операций, в том числе в европейской клинике на коммерческой основе, но этого оказалось недостаточно.



Юрий Козлов на безвозмездной основе выполняет несколько урологических операций детям с хроническими заболеваниями почек. Иркутский учёный-хирург с мировым именем делает несколько лапароскопических пиелопластик, а также нефрэктомию пациенту с неработающей почкой. С монгольскими коллегами детский хирург, член-корреспондент РАН делится современными хирургическими технологиями, проводит для них мастер-классы по малоинвазивной (малотравматичной, без разрезов) хирургии. Некоторых пациентов монгольской клиники, с наиболее сложными диагнозами, Юрий Козлов пригласил в Иркутск, где есть все условия для их хирургического лечения.



Кроме того, в Монголии Юрий Козлов проводит хирургическое лечение паховых грыж по собственной методике «PHELPS» – чрезкожное эндоскопическое ушивание грыжевого мешка. По сравнению с общепринятыми методами, этот обеспечивает более быстрое выполнение оперативного вмешательства и, как следствие, более гладкий послеоперационный период. Но самый главный плюс метода – нет рецидива заболевания, оно уходит навсегда. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



