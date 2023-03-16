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В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым

В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице республики пройдёт фестиваль «Крымская весна»

Бурятия присоединится к фестивалю «Крымская весна», приуроченному ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. 18 марта в Улан-Удэ покажут передвижную выставку «Крым-Россия: 9 лет вместе».

На фотовыставке в КТК «Galaxy» с 11:00 до 13:00 будут представлены 15 фотографий. Это уникальные памятники древней культуры, развалины древнего Херсонеса, собор Святого Владимира, замки, церковь святого Николая Мирликийского, вид крепости Еникале, Генуэзская крепость на побережье Чёрного моря, парки, незабываемые пейзажи, плодородные земли с виноградной лозой.

- Крымская земля – место встречи разных народов, религий, культур. В Крыму проходят международные фестивали, спортивные соревнования. Посетители фотовыставки убедятся, что Крым – это оживлённая площадка, где бурлит жизнь. Авторы работ, фотокорреспонденты информационного агентства ТАСС, рассказывают о впечатляющих результатах пройденного пути, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Украшением выставки станет и выступление творческого коллектива республиканского центра народного творчества. Начало концерта в 12:00.

Возрастное ограничение: 0+.
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