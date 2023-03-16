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В соцсетях показали героев «поттерианы» с бурятским колоритом

В соцсетях показали героев «поттерианы» с бурятским колоритом
Общество, 
Их изобразили с помощью нейросети

В официальном аккаунте картины-сказки «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) в соцсетях разместили занятное видео. В небольшом ролике показали, как выглядели бы герои «Гарри Поттера» (12+), если бы легендарный фильм снимали в нашей республике.

Самого Гарри, его друзей – Рона и Гермиону, директора школы «Хогвартс» альбуса Дамблдора и эльфа-домовика Добби изобразили с помощью нейросети. В комментарии к видео говорится, что это первая часть – должно быть, будет вторая, а, возможно, и несколько.


 
Несмотря на национальные черты, все герои получились легкоузнаваемыми. Интернет-пользователи уже думают, как бы назвали такую версию «Гарри Поттера». Многие предлагают дать юным и волшебникам постарше бурятские имена. 



фильм соцсети

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