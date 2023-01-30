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В районах Бурятии ищут актёров для фильма-сказки «Коралловые бусы»

В районах Бурятии ищут актёров для фильма-сказки «Коралловые бусы»
Общество,  Фото:создатели фильма
У всех главных героев будет свой конь

Этим летом в Бурятии запланировали съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Как сообщал «Байкал-Daily», этот проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей.

Режиссёр будущей картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в нашей республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё обещание сдержала.

В конце ноября Мирошник прилетела сюда со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ. Актёров для фильма-сказки ищут и среди жителей Бурятии. Сценарист и соавтор фильма – живущая в Москве поэтесса из Улан-Удэ Евгения Фахуртдинова – рассказала в соцсетях, что кастинг-директор Александра Селезнёва на днях прилетела в республику и сразу же отправилась в Селенгинский район.

- Впереди – и остальные районы Бурятии, поэтому призываю попробовать свои силы и возможности – принять участие в кастинге и обязательно рассказать о нём своим знакомым, – подчеркнула Евгения. – Главный критерий – бурятская внешность и желание сниматься.

Информацию о кастинге рассылают и в районных вайбер-группах.

- Возраст, образование и опыт значения не имеют. Приветствуется традиционные национальные костюмы, – пишет «Тунка-инфо 24/7».

А «Кяхта-инфо 24/7» сообщает: среди нужных типажей – белый старец от 70 лет – «мудрый, загадочный и худощавый», хан 50-55 лет – «величавый, мужественный, строгий и любящий свой народ», воин 50 лет – «крупного телосложения, властолюбивый, надменный и ставящий себя выше всех» и «тучный бандит Хан Элей 50-лет».

В аккаунте фильма говорится, что у всех главных героев «Коралловых бус» будет свой конь. Создатели картину пообещали рассказать в следующих постах, как актёры работают с животными.

Оператор-постановщик картины – Иван Зимин. По словам режиссёра Татьяны Мирошник, он «классный и креативный». А его жена – линейный продюсер проекта. Ещё в большой и дружной команде есть художники Юрий Устинов и Ирина Акимова и креативный продюсер Людмила Доржиева. Музыку для «Коралловых бус» напишет молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.
  

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