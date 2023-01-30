В районах Бурятии ищут актёров для фильма-сказки «Коралловые бусы»

У всех главных героев будет свой конь
Режиссёр будущей картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в нашей республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё обещание сдержала.
В конце ноября Мирошник прилетела сюда со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ. Актёров для фильма-сказки ищут и среди жителей Бурятии. Сценарист и соавтор фильма – живущая в Москве поэтесса из Улан-Удэ Евгения Фахуртдинова – рассказала в соцсетях, что кастинг-директор Александра Селезнёва на днях прилетела в республику и сразу же отправилась в Селенгинский район.
- Впереди – и остальные районы Бурятии, поэтому призываю попробовать свои силы и возможности – принять участие в кастинге и обязательно рассказать о нём своим знакомым, – подчеркнула Евгения. – Главный критерий – бурятская внешность и желание сниматься.
Информацию о кастинге рассылают и в районных вайбер-группах.
- Возраст, образование и опыт значения не имеют. Приветствуется традиционные национальные костюмы, – пишет «Тунка-инфо 24/7».
А «Кяхта-инфо 24/7» сообщает: среди нужных типажей – белый старец от 70 лет – «мудрый, загадочный и худощавый», хан 50-55 лет – «величавый, мужественный, строгий и любящий свой народ», воин 50 лет – «крупного телосложения, властолюбивый, надменный и ставящий себя выше всех» и «тучный бандит Хан Элей 50-лет».
В аккаунте фильма говорится, что у всех главных героев «Коралловых бус» будет свой конь. Создатели картину пообещали рассказать в следующих постах, как актёры работают с животными.