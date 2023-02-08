Иркутская область получит 510 млн на комфортную городскую среду

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Средства направят на реализацию проектов в 6 городах региона



Иркутская область в этом году получит из федерального бюджета 510 млн рублей в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводит министерство строительства России. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.



– Средства будут направлены на реализацию проектов-победителей VI и VII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Иркутской области победителями признаны шесть проектов из Усолья-Сибирского, Черемхово, Тулуна, Зимы, Железногорска-Илимского и Бодайбо, – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.



Глава Иркутской области напомнил, что благодаря VI всероссийскому конкурсу будут благоустроены улица Интернациональная в Усолье-Сибирском, городской парк «Тулунчик» в Тулуне, центральный парк культуры и отдыха в Черемхово, улица Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в Бодайбо, территория центра города Железногорска-Илимского.



В Зиме создадут пешеходный кольцевой бульвар «Тёплая Зима», он объединит разрозненные общественные пространства, соединит две основные оси города по улицам Ленина и Тургенева с пешеходным виадуком через железнодорожные пути, а автостанцию – с железнодорожным вокзалом. Проект города Зимы стал победителем VII всероссийского конкурса, который проводился министерством строительства России в связи с увеличением объёма финансирования.



Напомним, что правительство Российской Федерации направит свыше 7 млрд рублей на реализацию проектов, победивших в седьмом дополнительном всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов. Размер трансфертов составит от 80 до 396 млн рублей. Проекты оценивались комиссией, в состав которой вошли специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия. Дополнительный конкурс проводился для городов с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



