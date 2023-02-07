В Бурятии разыграли кубок по волейболу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Курумканского района

Победителем стала команда БГУ



С 3 по 4 февраля в Бурятии прошёл V-й республиканский турнир по волейболу среди мужских команд на кубок главы МО «Курумканский район». Титул победителя оспаривали одни из сильнейших команд республики.



В финале соревнований встретились команды «Динамо» и Бурятского госуниверситета. В результате упорной борьбы победу одержала команда БГУ. В матче за третье место команда Селенгинского района обыграла команду Закаменского района.



Также состоялось вручение специальных призов. Лучшим защитником был признан Зорикто Бальжанов. Лучшим нападающим стал Аюр Намжилов. Титул «Лучшего игрока» получил Батор Очиров. Лучшим связующим был назван Батор Гармажапов. Об этом сообщает сектор по физической культуре и спорту администрации Курумканского района.

