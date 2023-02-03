03 февраля

02 февраля

Популярное

Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии

Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии
Общество,  Фото:pixabay.com
10 февраля во ВСГИК пройдёт День короткометражного кино

В следующую пятницу, 10 февраля, в Восточно-Сибирском государственном институте культуры запланированы показы документальных, игровых фильмов и анимации, которые вошли в программу международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).

- Зрители смогут задать вопросы создателям, режиссерам, авторам, продюсерам. Смогут пообщаться с руководителем представительства Союза кинематографистов России в Бурятии, генеральным директором «Байкалкино» Диной Подпругиной-Замалиевой и другими представителями бурятской киноиндустрии, - сообщают в институте культуры.

С 16 по 21 декабря 2022 года в Москве прошёл международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), приуроченный к самым коротким дням в году. В конкурсную программу кинофестиваля, проводимого при поддержке президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), вошло 53 фильма из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана.


Возрастное ограничение 18+

фильм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветеран труда отметила 85-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 85-летие
Общество, 03.02.2023
Ирина Никаноровна живёт в Усть-Баргузине
Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу
Бурятские шаманы рассказали, как призвать в свою жизнь удачу
Общество, 03.02.2023
Они посоветовали провести специальный обряд на второй день Сагаалгана
Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии
Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии
Общество, 03.02.2023
10 февраля во ВСГИК пройдёт День короткометражного кино
В Улан-Удэ состоится гала-концерт конкурса «Живой родник»
В Улан-Удэ состоится гала-концерт конкурса «Живой родник»
Общество, 03.02.2023
Мероприятие приурочено к празднованию Сагаалгана
32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО
32-летний доброволец из Бурятии погиб на СВО
Общество, 03.02.2023
Его похоронят на малой родине 
В Улан-Удэ восемь собак и кошек обрели дом благодаря волонтёрам
В Улан-Удэ восемь собак и кошек обрели дом благодаря волонтёрам
Общество, 03.02.2023
В первый месяц нового года они уехали к новым хозяевам
Уровень воды в Байкале понизят на 25 см
Уровень воды в Байкале понизят на 25 см
Общество, 03.02.2023
Принимаются меры к тому, чтобы избежать весенних затоплений
Заслуженный учитель Бурятии и России ушла из жизни
Заслуженный учитель Бурятии и России ушла из жизни
Общество, 03.02.2023
3 февраля Елену Шубину проводят в последний путь
В Бурятии предупреждают: выезд на лёд Байкала опасен
В Бурятии предупреждают: выезд на лёд Байкала опасен
Общество, 03.02.2023
Трещины растянулись на несколько десятков километров
В Бурятии студенты помогли медикам
В Бурятии студенты помогли медикам
Общество, 03.02.2023
Они работали помощниками фельдшеров ФАПов
Врачи в Бурятии активно пользуются новыми автомобилями
Врачи в Бурятии активно пользуются новыми автомобилями
Общество, 03.02.2023
Машины используются для выездов медицинских работников к пациентам
Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис
Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис
Общество, 03.02.2023
Стартовала спартакиада работников образовательных организаций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^