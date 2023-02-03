Улан-удэнцы смогут пообщаться с представителями бурятской киноиндустрии

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В следующую пятницу, 10 февраля, в Восточно-Сибирском государственном институте культуры запланированы показы документальных, игровых фильмов и анимации, которые вошли в программу международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).- Зрители смогут задать вопросы создателям, режиссерам, авторам, продюсерам. Смогут пообщаться с руководителем представительства Союза кинематографистов России в Бурятии, генеральным директором «Байкалкино» Диной Подпругиной-Замалиевой и другими представителями бурятской киноиндустрии, - сообщают в институте культуры.С 16 по 21 декабря 2022 года в Москве прошёл международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), приуроченный к самым коротким дням в году. В конкурсную программу кинофестиваля, проводимого при поддержке президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), вошло 53 фильма из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана.