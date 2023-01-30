Школьники в Улан-Удэ сделали миниатюрные книги













В отделе редких и ценных книг Национальной библиотеки Бурятии прошёл традиционный мастер-класс «Книга на ладони» (). В нём приняли участие девятиклассники лингвистической гимназии №3. Ребята приобрели билеты на мероприятие по «Пушкинской карте».Под внимательным руководством библиотекарей дети тщательно, с помощью карандаша и линейки, разлиновывали бумажные листы по специальным меткам, собирали бумажную «гармошку», разрезали ножницами заготовки будущих книжек.Затем они приступили к изготовлению книжных переплётов из разноцветного материала, вклеивали миниатюрные блоки в переплет. У каждого участника мастер-класса получилась замечательная «книжка-малышка». Ученики были очень довольны результатом своего труда, с радостью продемонстрировали созданные своими руками мини-книжки.- Мы получили положительные эмоции от самого процесса создания, сделали очень красивые маленькие книги, - делится участница мастер-класса.Все необходимые материалы для мастер-класса были предоставлены Национальной библиотекой. Участники мероприятия забрали с собой изготовленные книги.