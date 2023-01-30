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Первым ребёнком года в Баргузинском районе Бурятии стал мальчик

Первым ребёнком года в Баргузинском районе Бурятии стал мальчик
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Молодых родителей поздравили прямо в роддоме

12 января в молодой семье Даниила и Юлии, проживающих в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии, произошло долгожданное и радостное событие – родился сын, первый ребёнок в семье. Кроме того, мальчик стал первым новорождённым в 2023 году. Родители назвали сына Юрий.

Поздравление счастливых родителей было необычным. Вручение свидетельства о рождении, подарков прошло в праздничной обстановке в родильном отделении Баргузинской центральной районной больницы.

Поздравили молодых родителей заместитель главы администрации Баргузинского района республики Надежда Паргачевская, начальник Баргузинского районного отдела управления ЗАГС Бурятии Светлана Котова, заместитель главного врача Баргузинской центральной районной больницы Сергей Бадашкеев, сообщили в республиканском ЗАГСе. 
рождаемость дети

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