Молодых родителей поздравили прямо в роддоме
12 января в молодой семье Даниила и Юлии, проживающих в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии, произошло долгожданное и радостное событие – родился сын, первый ребёнок в семье. Кроме того, мальчик стал первым новорождённым в 2023 году. Родители назвали сына Юрий.
Поздравление счастливых родителей было необычным. Вручение свидетельства о рождении, подарков прошло в праздничной обстановке в родильном отделении Баргузинской центральной районной больницы.
Поздравили молодых родителей заместитель главы администрации Баргузинского района республики Надежда Паргачевская, начальник Баргузинского районного отдела управления ЗАГС Бурятии Светлана Котова, заместитель главного врача Баргузинской центральной районной больницы Сергей Бадашкеев, сообщили в республиканском ЗАГСе.
Первым ребёнком года в Баргузинском районе Бурятии стал мальчик
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пассажирам обещают занимательную поездку
Молодых родителей поздравили прямо в роддоме
Здание построено более трёх десятилетий назад
Рыжие попрошайки ходят по жилому сектору и просят еду
Они сделали это добровольно
На реализацию проекта выделено более 1,4 млн рублей
После регистрации молодожёнам предоставлены длительные свидания
В конкурсе могут принять участие студенты из всех регионов России
Серый хищник может быть опасен для людей и домашнего скота
В честь 100-летия Республики Бурятия учредили дополнительно именную премию директора
Центр народного творчества приглашает к участию танцоров республики и других регионов
Мать услышала сигнал и потушила пожар
Первенство собрало 125 спортсменов из 15 регионов России
Отгремела «МузейПати03»
Ремонт проводили в рамках нацпроекта