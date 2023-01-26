В Бурятии чествовали победителей олимпиад и их педагогов



В Бурятии денежным поощрением награждаются победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (организатором которого является Минпросвещения России) и олимпиад школьников первого уровня (включенных в перечень олимпиад, утвержденных министерством науки и высшего образования РФ), а также подготовившие их преподаватели. Такое постановление было принято в марте 2021 года.



За высокие достижения в сфере образования и науки победителей и приеров, а также их наставников наградили денежными сертификатами.



Победители и призёры:



• Дмитрий М. – ученик средней общеобразовательной школы № 19 Улан-Удэ, победитель турнира городов (1 место), призёр олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета (2 место), призёр Московской олимпиады школьников (3 место), призёр олимпиады школьников «Ломоносов» по математике (3 место);



• Анастасия Н. – ученица музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева: победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников (1 место), призёр олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета (2 место), призёр Московской олимпиады школьников по химии (3 место);



• Доржи Б. - ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, победитель междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (1 место);



• Марина П. – ученица российской гимназии № 59 Улан-Удэ, победитель междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (1 место);



• Аюр С. – ученик российской гимназии № 59 Улан-Удэ, победитель междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (1 место);



• Дарья Ж. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по информатике (2 место), призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по математике (3 место);



• Максим К. – ученик лицея-интерната № 61, призёр олимпиады школьников по программированию «ТехноКубок», призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике (2 места);



• Павел Т. – ученик российской гимназии № 59 Улан-Удэ, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», призёр Московской олимпиады школьников по информатике (3 места);



• Юлия К. – ученица гимназии № 33 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (2 место);



• Александра И. – ученица средней общеобразовательной школы № 49 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (2 место);



• Тимур Р. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр иеждисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (2 место);



• Арсалан Б. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по математике (2 место);



• Никита Т. – ученик лицея-интерната № 61, призёр Московской олимпиады школьников по математике (2 место);



• Иван Ф. – ученик лицея-интерната № 61, призёр Московской олимпиады школьников по математике (2 место);



• Маргарита П. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по информатике (2 место);



• Дарья К. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по иностранному языку (2 место);



• Назар Р. – ученик средней общеобразовательной школы № 49 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (3 место);



• Николай К. – ученик гимназии № 14 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (3 место);



• Маргарита А. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по математике (3 место);



• Борис М. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по математике (3 место);



• Ярослав Р. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по математике (3 место);



• Михаил Ф. – ученик средней общеобразовательной школы № 21 «Байкальская перспектива», призёр Московской олимпиады школьников по математике (3 место);



• Тимур З. – ученик средней общеобразовательной школы № 21 «Байкальская перспектива», призёр олимпиады школьников «Физтех» по физике (3 место);



• Юлия Б. – ученица российской гимназии № 59, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по обществознанию;



• Никита М. – ученик российской гимназии № 59, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по обществознанию;



• Игорь А. – ученик гимназии № 33, призёр олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы» по обществознанию.



Педагоги и тренеры:



• Фёдор Хандаров - наставник победителя турнира городов по математике, призёра Московской олимпиады школьников по математике, призёров Московской олимпиады школьников и всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике;



• Никита Алексеев - наставник победителя Всесибирской открытой олимпиады школьников, призёров Московской олимпиады школьников и олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по химии;



• Иван Хантаев - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Дарима Санжиева - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Татьяна Очирова - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию, призёров всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по обществознанию;



• Алексей Тихонов - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Ирина Гусева – наставник призёров Московской олимпиады школьников по математике;



• Игорь Двойнишников - наставник призёров олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета, Московской олимпиады школьников и олимпиады школьников «Ломоносов» по математике;



• Кристина Жамцаева - наставник призёра всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» и призёров Московской олимпиады школьников по математике;



• Анатолий Баталов - наставник призёров Московской олимпиады школьников, олимпиады школьников по программированию «ТехноКубок» и всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике;



• Маргарина Гожинова - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Вера Дагбаева - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Раджана Дымбрылова - наставник призёра всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по иностранному языку;



• Татьяна Богомоева - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Игна Гордина - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Татьяна Данилова - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Надежда Двойнишникова - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;



• Арюна Балданова - наставник призёра всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по математике;



• Василий Балдаев - наставник призёра олимпиады школьников «Физтех» по физике;



• Артемий Шестаков - наставник призёра олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы» по обществознанию.







25 января в правительстве Бурятии состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров школьных олимпиад первого уровня.- Большое спасибо педагогам и ребятам за то, что вы своими знаниями и умениями показали нашу республику только с лучшей стороны. На протяжении многих лет такая положительная традиция продолжается, и самое главное, что есть такой важный посыл для других ребят, что обязательно нужно двигаться вперед, упорно трудиться для того, чтобы показывать лучшие результаты. Мы гордимся вами и обязательно ждём, чтобы после окончания ведущих вузов страны вы приехали в Бурятию, и смогли все навыки и умения применить на благо родной республики, - отметила зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова.