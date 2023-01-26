26 января

25 января

Популярное

В Бурятии чествовали победителей олимпиад и их педагогов

В Бурятии чествовали победителей олимпиад и их педагогов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Они получили денежные сертификаты

25 января в правительстве Бурятии состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров школьных олимпиад первого уровня.

- Большое спасибо педагогам и ребятам за то, что вы своими знаниями и умениями показали нашу республику только с лучшей стороны. На протяжении многих лет такая положительная традиция продолжается, и самое главное, что есть такой важный посыл для других ребят, что обязательно нужно двигаться вперед, упорно трудиться для того, чтобы показывать лучшие результаты. Мы гордимся вами и обязательно ждём, чтобы после окончания ведущих вузов страны вы приехали в Бурятию, и смогли все навыки и умения применить на благо родной республики, - отметила зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова.

В Бурятии денежным поощрением награждаются победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (организатором которого является Минпросвещения России) и олимпиад школьников первого уровня (включенных в перечень олимпиад, утвержденных министерством науки и высшего образования РФ), а также подготовившие их преподаватели. Такое постановление было принято в марте 2021 года.

За высокие достижения в сфере образования и науки победителей и приеров, а также их наставников наградили денежными сертификатами.

Победители и призёры:

• Дмитрий М. – ученик средней общеобразовательной школы № 19 Улан-Удэ, победитель турнира городов (1 место), призёр олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета (2 место), призёр Московской олимпиады школьников (3 место), призёр олимпиады школьников «Ломоносов» по математике (3 место);

• Анастасия Н. – ученица музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева: победитель Всесибирской открытой олимпиады школьников (1 место), призёр олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета (2 место), призёр Московской олимпиады школьников по химии (3 место);

• Доржи Б. - ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, победитель междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (1 место);

• Марина П. – ученица российской гимназии № 59 Улан-Удэ, победитель междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (1 место);

• Аюр С. – ученик российской гимназии № 59 Улан-Удэ, победитель междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (1 место);

• Дарья Ж. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по информатике (2 место), призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по математике (3 место);

• Максим К. – ученик лицея-интерната № 61, призёр олимпиады школьников по программированию «ТехноКубок», призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике (2 места);

• Павел Т. – ученик российской гимназии № 59 Улан-Удэ, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», призёр Московской олимпиады школьников по информатике (3 места);

• Юлия К. – ученица гимназии № 33 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (2 место);

• Александра И. – ученица средней общеобразовательной школы № 49 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (2 место);

• Тимур Р. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр иеждисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (2 место);

• Арсалан Б. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по математике (2 место);

• Никита Т. – ученик лицея-интерната № 61, призёр Московской олимпиады школьников по математике (2 место);

• Иван Ф. – ученик лицея-интерната № 61, призёр Московской олимпиады школьников по математике (2 место);

• Маргарита П. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по информатике (2 место);

• Дарья К. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по иностранному языку (2 место);

• Назар Р. – ученик средней общеобразовательной школы № 49 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (3 место);

• Николай К. – ученик гимназии № 14 Улан-Удэ, призёр междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию (3 место);

• Маргарита А. – ученица лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по математике (3 место);

• Борис М. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по математике (3 место);

• Ярослав Р. – ученик лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ, призёр Московской олимпиады школьников по математике (3 место);

• Михаил Ф. – ученик средней общеобразовательной школы № 21 «Байкальская перспектива», призёр Московской олимпиады школьников по математике (3 место);

• Тимур З. – ученик средней общеобразовательной школы № 21 «Байкальская перспектива», призёр олимпиады школьников «Физтех» по физике (3 место);

• Юлия Б. – ученица российской гимназии № 59, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по обществознанию;

• Никита М. – ученик российской гимназии № 59, призёр всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по обществознанию;

• Игорь А. – ученик гимназии № 33, призёр олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы» по обществознанию.

Педагоги и тренеры:

• Фёдор Хандаров - наставник победителя турнира городов по математике, призёра Московской олимпиады школьников по математике, призёров Московской олимпиады школьников и всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике;

• Никита Алексеев - наставник победителя Всесибирской открытой олимпиады школьников, призёров Московской олимпиады школьников и олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по химии;

• Иван Хантаев - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Дарима Санжиева - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Татьяна Очирова - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию, призёров всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по обществознанию;

• Алексей Тихонов - наставник победителя междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Ирина Гусева – наставник призёров Московской олимпиады школьников по математике;

• Игорь Двойнишников - наставник призёров олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета, Московской олимпиады школьников и олимпиады школьников «Ломоносов» по математике;

• Кристина Жамцаева - наставник призёра всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» и призёров Московской олимпиады школьников по математике;

• Анатолий Баталов - наставник призёров Московской олимпиады школьников, олимпиады школьников по программированию «ТехноКубок» и всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по информатике;

• Маргарина Гожинова - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Вера Дагбаева - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Раджана Дымбрылова - наставник призёра всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по иностранному языку;

• Татьяна Богомоева - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Игна Гордина - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Татьяна Данилова - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Надежда Двойнишникова - наставник призёра междисциплинарной олимпиады школьников им. Вернадского по истории, обществознанию;

• Арюна Балданова - наставник призёра всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по математике;

• Василий Балдаев - наставник призёра олимпиады школьников «Физтех» по физике;

• Артемий Шестаков - наставник призёра олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы» по обществознанию.


школьники педагоги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев призывают пройти диспансеризацию
Улан-удэнцев призывают пройти диспансеризацию
Общество, 26.01.2023
Обследование позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии
Пропавшую на неделю девочку из Бурятии искали через чаты дальнобойщиков
Пропавшую на неделю девочку из Бурятии искали через чаты дальнобойщиков
Общество, 26.01.2023
Волонтёры рассказали, почему не стали сразу размешать ориентировку на ребёнка
Мутко: В Приморье 1 млн рублей на погашение ипотеки могут получить около 1000 семей
Мутко: В Приморье 1 млн рублей на погашение ипотеки могут получить около 1000 семей
Общество, 26.01.2023
В будущем увеличение выплат многодетным семьям для погашения ипотеки может охватить весь Дальний Восток
В Улан-Удэ впервые выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота
В Улан-Удэ впервые выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота
Общество, 26.01.2023
Все средства от концерта будут направлены в поддержку военнослужащих
Зампред правительства Бурятии показал разрушенные в ДНР дома
Зампред правительства Бурятии показал разрушенные в ДНР дома
Общество, 26.01.2023
Они пострадали от обстрелов ещё полгода назад
В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём
В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём
Общество, 26.01.2023
Максимальный штраф для нарушителей составит сто тысяч рублей
Жители Бурятии берут дальневосточные гектары для строительства жилья
Жители Бурятии берут дальневосточные гектары для строительства жилья
Общество, 26.01.2023
Самыми востребованными оказались участки в Кабанском и Иволгинском районах
В Бурятии военных обогревают в морозы и поят горячим чаем
В Бурятии военных обогревают в морозы и поят горячим чаем
Общество, 26.01.2023
Занятия на открытом воздухе сокращены

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^