Стартовал приём заявок на конкурс «Миссис Бурятия-2023»

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В республике ведётся приём заявок для участия в шестом региональном конкурсе красоты и талантов «Миссис Бурятия 2022». В конкурсе могут принять участие замужние женщины и женщины с детьми в возрасте от 23 и старше. Рост претендентки должен быть от 163 см и выше.- В 2022 году нашему конкурсу «Миссис Бурятия» исполнилось пять лет! Находясь в непростых условиях, мы провели очень мощный, яркий финал конкурса. Открывал финал парад из финалисток конкурса за четыре предыдущих года. Хочется отметить, что за пять лет работы через конкурс прошло более 130 женщин. Уровень конкурса значительно вырос, появилось большое количество партнёров, которые нас поддерживают, подготовка самих участниц к финалу проходит на высоком уровне, - рассказала директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.Финалистки конкурса красоты участвуют во всероссийских конкурсах и занимают призовые места. В прошлом году в июне в Москве победительница конкурса «Миссис Бурятия-2022» Сэсэг Хандархаева вошла в топ-20 всероссийского конкурса красоты «Mrs. World Russia-2022» и получила призовой титул «Мама года-2022». А в ноябре в Сочи на международном конкурсе красоты «Lady World- 2022» Нина Ваховская «Миссис фотомодель-2021» заняла второе место и стала «1-й Вице Lady World-2022».По словам Наталии Быковой, в этом году участниц ждёт «очень насыщенное приключение в мир женской красоты и талантов».- Программа подготовки будет очень насыщенная, мы любим удивлять наших финалисток, и в этом году нам будет чем удивить не только наших участниц, но и зрителей. Чем именно, узнаем на финале, - поделилась Наталия.В этом году будет три победительницы: «Миссис Бурятия», «Миссис Улан-Удэ» и «Миссис Бурятия Классик». Последнюю выберут среди женщин в возрастной группе от 40 лет и старше.Во время подготовки к финалу конкурса будут промежуточные этапы, которые помогут финалисткам продемонстрировать свои таланты в различных сферах. Пройдёт много полезных мастер-классов и встреч, яркие фотосессии в красивых образах. Традиционно будут танцевальные репетиции и дефиле для подготовки финальных выходов.По мнению директора конкурса, участие в любом конкурсе - это отличная возможность для реализации своего внутреннего потенциала, уникальный шанс заявить о себе на весь мир.- Прежде всего это самовыражение, самоутверждение, повышение уверенности и собственного чувства значимости, раскрытия новых талантов, знакомство с новыми людьми, и большое количество новых возможностей в жизни. Как показывает практика, после участия в конкурсах у участниц меняется жизнь, они открывают новые бизнесы, о которых раньше и не задумывались, они реализовывают свои мечты, о которых позабыли в юности, они вновь становятся мамами, а главное у них глаза светятся ярким светом, и они открывают себя заново! – рассказала Наталия Быкова.Заявки принимают до 4 февраля на сайте конкурса.Победительница представит республику на всероссийском конкурсе красоты «Mrs. World Russia 2023». Конкурс пройдёт Москве с 1 по 5 июня.