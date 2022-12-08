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В Улан-Удэ зимний сезон откроется лыжными гонками

В Улан-Удэ зимний сезон откроется лыжными гонками
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Принять участие приглашаются все желающие

10 декабря в Улан-Удэ состоятся соревнования по лыжным гонкам, посвящённые открытию зимнего спортивного сезона 2022-2023 годов в рамках спортивного праздника «Спорт, здоровье и зима». Состязания пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька». К участию допускаются команды средних общеобразовательных школ, вузов, ссузов, производственных коллективов, спортивных школ и все желающие.

Дистанции соревнований следующие: массовый старт (все желающие) и школьники 2009-2010 гг.р. – 2 км, юноши и девушки 2005-2008 гг.р. – 3 км, учащиеся ссузов и вузов – 3 км, КФК и ветераны – 3 км. Стиль передвижения – свободный.

Заседание судейской коллегии состоится в 10:00, Начало соревнований и парад открытия запланированы на 12:00.

Победители и призёры в каждом старте награждаются дипломами и медалями. За массовость команды средних общеобразовательных школ, вузов, ссузов, производственных коллективов, спортивных школ награждаются кубками и дипломами. Об этом сообщается в положении о соревнованиях.

Возрастное ограничение 0+
лыжные гонки лыжный спорт Улан-Удэ Бурятия спорт соревнования

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