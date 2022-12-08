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В Бурятии мобильные бригады помогают одиноким пенсионерам и инвалидам

В Бурятии мобильные бригады помогают одиноким пенсионерам и инвалидам
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Служба мобильных бригад работает в районах с наибольшим количеством пожилых граждан

В Бурятии активно работают мобильные бригады, которые возят пенсионеров и инвалидов 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, к врачам в поликлиники и больницы. Мобильные бригады работают с 2019 года.

- В этом году в районах республики мобильными бригадами осуществлены 746 выездов в 559 населённых пунктов. Прошли диспансеризацию и получили консультации врачей 3 706 пенсионеров в возрасте 65 лет и старше, - сообщает минсоцзащиты Бурятии.

При этом 1 071 человеку медицинские работники оказали помощь на дому. Вместе с тем, более 80 пенсионерам были доставлены лекарственные средства и медицинские изделия. «Мобильные бригады работают в 15 районах республики с наибольшим количеством пожилых граждан», - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
социальная защита

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