06 декабря

05 декабря

Популярное

В Улан-Удэ 12 школ перешли на дистанционное обучение

В Улан-Удэ 12 школ перешли на дистанционное обучение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Болеют и школьники, и педагоги

В связи со вспышкой ОРВИ и гриппа в Улан-Удэ 12 школ из 55-ти находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщили сегодня в комитете по образованию.

По данным мониторинга, на утро 6 декабря ОРВИ в столице Бурятии болеют 11 989 детей, 150 сотрудников и 131 педагог.

На карантине находятся 24 122 школьника.

- Решение о переходе на дистанционное обучение школы принимают самостоятельно, если более 20% от числа учащихся школы болеют. Мониторинг заболеваемости ОРВИ проводится ежедневно, - пояснили в комитете по образованию.

Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость ОРВИ в Бурятии более чем в три раза превышает эпидпорог. Об этом сообщила накануне глава минздрава Евгения Лудупова. Заболеваемость гриппом также резко выросла.

школы ОРВИ грипп дистанционное обучение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лидерам ТОСов в Бурятии хотят давать звание ветерана труда
Лидерам ТОСов в Бурятии хотят давать звание ветерана труда
Общество, 06.12.2022
На него претендуют уже четыре жителя республики
«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию
«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию
Общество, 06.12.2022
Теперь он получит федеральную поддержку
Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти горшечный цветок
Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти горшечный цветок
Общество, 06.12.2022
В Кяхте за неделю обследовано 100 тонн фруктов и овощей
В Бурятии инвалид живёт в квартире с плесенью на стенах
В Бурятии инвалид живёт в квартире с плесенью на стенах
Общество, 06.12.2022
Мужчина рассказал о своей проблеме прокурору 
В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
Общество, 06.12.2022
На круглом столе учёные обсудят местное самоуправление бурят
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
Общество, 06.12.2022
В Улан-Удэ временами снег
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
Общество, 05.12.2022
Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
Общество, 05.12.2022
Первый этап состоится в конце следующей недели
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
Общество, 05.12.2022
Центром фестиваля станет музей декабристов в Иркутске
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
Общество, 05.12.2022
Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
Общество, 05.12.2022
Конкурс был посвящён Дню матери
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
Общество, 05.12.2022
Мероприятие проводят в честь 90-летия со дня рождения Ц.Ц. Дондогой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^