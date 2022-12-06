Болеют и школьники, и педагоги
В связи со вспышкой ОРВИ и гриппа в Улан-Удэ 12 школ из 55-ти находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщили сегодня в комитете по образованию.
По данным мониторинга, на утро 6 декабря ОРВИ в столице Бурятии болеют 11 989 детей, 150 сотрудников и 131 педагог.
На карантине находятся 24 122 школьника.
- Решение о переходе на дистанционное обучение школы принимают самостоятельно, если более 20% от числа учащихся школы болеют. Мониторинг заболеваемости ОРВИ проводится ежедневно, - пояснили в комитете по образованию.
Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость ОРВИ в Бурятии более чем в три раза превышает эпидпорог. Об этом сообщила накануне глава минздрава Евгения Лудупова. Заболеваемость гриппом также резко выросла.
В Улан-Удэ 12 школ перешли на дистанционное обучение
Общество, Фото:
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