ОРВИ в Бурятии продолжает «косить» детей и подростков

Взрывной рост заболеваемости в республике начался после школьных каникул
При этом, по словам Лудуповой, у большинства заболевших выявили грипп А. Прогноз по ОРВИ на предыдущей, 48 неделе – до 15 тысяч случаев ОРВИ.
- Темп прироста – тоже 36%, – отметила глава Минздрава. – Но в целом по нашей оценке и оценке эпидемиологов мы находимся в зоне эпидподъёма. Пятая неделя сейчас идёт. Очень надеемся, что меры, которые приняли по решению санитарно-эпидемиологической комиссии, дадут плоды. Ожидаем некоего выхода на плато.
От гриппа привили порядка 450 тысяч человек.
- Мы успели сделать это практически до начала роста ОРВИ. Сейчас болеют в основном дети от 7 до 14 лет (выше эпидпорога в 3,9 раза) и от 15 и старше (в 4,1 раза), – подчеркнула министр здравоохранения. – Мы стали замечать рост после школьных каникул.
Медики работают в напряжённом режиме, без выходных. На улице Модогоева в Улан-Удэ открылся дополнительный стационар. Основной находится в республиканской инфекционной больнице. Медикам активно помогают 174 студента колледжей и вузов. Пришлось также привлечь ординаторов.
От гриппа привили порядка 450 тысяч человек.
- Мы успели сделать это практически до начала роста ОРВИ. Сейчас болеют в основном дети от 7 до 14 лет (выше эпидпорога в 3,9 раза) и от 15 и старше (в 4,1 раза), – подчеркнула министр здравоохранения. – Мы стали замечать рост после школьных каникул.
Медики работают в напряжённом режиме, без выходных. На улице Модогоева в Улан-Удэ открылся дополнительный стационар. Основной находится в республиканской инфекционной больнице. Медикам активно помогают 174 студента колледжей и вузов. Пришлось также привлечь ординаторов.
Заражаться стали и сами врачи. Жителей республики призвали соблюдать меры профилактики и принимать витамины. Жаропонижающие препараты детям просят давать только строго по инструкции – уже есть случаи, когда они принимали взрослые дозы, а это чревато определёнными последствиями. Запас необходимых лекарств в Бурятии имеется.