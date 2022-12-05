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ОРВИ в Бурятии продолжает «косить» детей и подростков

ОРВИ в Бурятии продолжает «косить» детей и подростков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Взрывной рост заболеваемости в республике начался после школьных каникул

В Бурятии продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом на очередном брифинге в правительстве сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. На 47-ой неделе, с 21 по 27 ноября, в республике зафиксировали 11 384 случая ОРВИ. Показатель – 119 заражённых на 10 000 человек, что в 3,6 раза выше эпидпорога. Грипп, по данным на 2 декабря, обнаружили у 71 человек. Прирост составил 36%.

При этом, по словам Лудуповой, у большинства заболевших выявили грипп А. Прогноз по ОРВИ на предыдущей, 48 неделе – до 15 тысяч случаев ОРВИ.

-  Темп прироста – тоже 36%, – отметила глава Минздрава. – Но в целом по нашей оценке и оценке эпидемиологов мы находимся в зоне эпидподъёма. Пятая неделя сейчас идёт. Очень надеемся, что меры, которые приняли по решению санитарно-эпидемиологической комиссии, дадут плоды. Ожидаем некоего выхода на плато.

От гриппа привили порядка 450 тысяч человек.

- Мы успели сделать это практически до начала роста ОРВИ. Сейчас болеют в основном дети от 7 до 14 лет (выше эпидпорога в 3,9 раза) и от 15 и старше (в 4,1 раза), – подчеркнула министр здравоохранения. – Мы стали замечать рост после школьных каникул.

Медики работают в напряжённом режиме, без выходных. На улице Модогоева в Улан-Удэ открылся дополнительный стационар. Основной находится в республиканской инфекционной больнице. Медикам активно помогают 174 студента колледжей и вузов. Пришлось также привлечь ординаторов.

Заражаться стали и сами врачи. Жителей республики призвали соблюдать меры профилактики и принимать витамины. Жаропонижающие препараты детям просят давать только строго по инструкции – уже есть случаи, когда они принимали взрослые дозы, а это чревато определёнными последствиями. Запас необходимых лекарств в Бурятии имеется. 
ОРВИ болезнь дети

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