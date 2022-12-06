Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
Подписано распоряжение о создании на базе МФЦ Иркутской области регионального центра оптимизации государственных и муниципальных услуг. Ответственным за координацию деятельности центра назначен первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. Организационным сопровождением работы центра оптимизации занимается министерство цифрового развития и связи региона.
- Центр оптимизации является одним из механизмов реализации концепции перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме онлайн 24 часа в сутки семь дней в неделю. Соответствующее распоряжение правительства РФ, разработанное Минэкономразвития России, подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Большинство услуг можно будет получать в электронном виде, необходимость в личном посещении органов власти отпадёт, так как весь процесс, от подачи документов до получения результатов, будет проходить удалённо, - пояснил Руслан Ситников.
Работа центра оптимизации во взаимодействии с региональными органами власти и местного самоуправления позволит сократить время оказания государственных и муниципальных услуг, а также избавиться от избыточных процедур при их оказании. Ряд внутренних процессов планируется формализовать и оцифровать для исключения долгих ответов, субъективных и неправомерных решений.
- Результатом работы станут услуги нового поколения – быстрые и удобные для граждан. Так, полностью будут исключены бумажные документы, предъявляемые и получаемые заявителями услуг, а значит и необоснованные финансовые и организационные издержки, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
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