Жителям Бурятии посоветовали не заниматься самолечением при гриппе

А родственникам заболевших рекомендуют держаться от них подальше
В последние недели в Бурятии возросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями. В Роспотребнадзоре готовятся
и к вспышке COVID-19. Специалисты рассказали, что нужно, а что, наоборот, не стоит делать при появлении признаков гриппа и коронавируса. Главное – не заниматься самолечением и вызвать врача. Только он сможет поставить правильный диагноз.
Больному следует выделить отдельную комнату и посуду. Родственникам рекомендуют свести контакт с ним до минимума. Помещение необходимо проветривать каждые два часа, а ещё – как можно чаще мыть и дезинфицировать все поверхности.
Мойте руки с мылом, особенно – до и после контакта с заражённым. Желательно, чтобы за ним ухаживал только один член семьи. Используйте маски, печатки и антисептики.
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