Жителей Бурятии атаковал свиной грипп

В республике скоро могут активизироваться и COVID-19 и микст-инфекции
В Бурятии неумолимо растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. Из-за этого в республике уже отменили все детские массовые мероприятия и ввели масочный режим в медорганизациях и соцучреждениях закрытого типа. На очередном правительственном брифинге 28 ноября замруководителя Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина рассказала, что число заражённых увеличилось в последние три недели – начиная с 45-й.
- Если на прошлой, 46-й, показатели заболеваемости превышали предыдущие на 50%, то на текущей – уже более чем на 60%, – отметила Елена Кузьмина.
По её словам, превышение эпидпорогов наблюдается во всех возрастных группах. Большинство заразившихся –жители Улан-Удэ.
- Это было всегда. Обычная тенденция – когда активный процесс начинается с города. Сегодня доля заболевших среди городского населения – до 70%, – добавила замруководителя Роспотребнадзора.
Рекорды также бьют Кабанский и Мухоршибирский районы и Северобайкальск, где ранее тоже всегда отмечалась высокая заболеваемость.
- До 80% приходится на детей до 17 лет, и порядка 33% из них – от 7 до 14 лет. Это школьники, наиболее уязвимая группа, наиболее активные жители республики. В школах отмечается скопление людей и, конечно же, создаются благоприятные условия для широкого распространения ОРВИ, – говорит Елена Кузьмина.
В Бурятии зафиксировали уже 82 случая гриппа.
- За такой же период в прошлом году был всего 21 случай, а в целом в 2021-м – 187, и все – типа H3N2. Он характеризуется более благоприятным течением. А в этом сезоне циркулируют типы B и А(N1H1) – как называли его раньше, свиной грипп. Большие вспышки у нас были в 2009-2010 годах и в 2015-2016. Много жителей Бурятии и России болели. И в мире отличался значительный рост, – напомнила замглавы надзорного ведомства.
А(N1H1) протекает гораздо тяжелее. Особенно – у беременных, детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
- Значительный рост ОРВИ и гриппа с преобладанием типа А (N1H1) в целом характерен для территории РФ. По данным 45-ой недели, наша республика по уровню заболеваемости ими и COVID-19 находилась где-то посередине – с 45-го по 50-е место, – подчеркнула Кузьмина. – На протяжении трёхлетней пандемии короновируса ситуация с респираторными инфекциями несколько поменялась. В последние три года активная циркуляция ковида снизила их активность, в том числе – гриппа. И мы это видим.
В 2021-м гриппа было значительно меньше. Ситуация по коронавирусу пока стабильная, но намечается рост заболеваемости. Начинается он обычно в больших городах типа Москвы и Питера и «движется по стране». В Бурятии тоже готовы к очередной волне COVID-19 и к дальнейшему росту ОРВИ.
В Роспотребнадзоре отмечают, что в целом у жителей республики снизился коллективный иммунитет и на фоне этого – индивидуальный. Большинство переболели ковидом, кто-то – даже не один раз.
- Это всё влияет на защитные функции организма. Есть риски возникновения микст-инфекций – грипп плюс ОРВИ, грипп плюс коронавирус. Это требует принятия дополнительных противоэпидемических мер, – пояснила замглавы Роспотребнадзора.
Поскольку в группе риска, прежде всего, находятся дети, образовательным организациям порекомендовали запастись моющими и дезинфицирующими средствами и усилить утренний фильтр. К работе не должны допускать сотрудников с характерными симптомами. Это позволит предотвратить возникновение групповых очагов гриппа и ОРВИ. На карантин в школах закрыли уже порядка 95 классов.
Надевать маски в школах обязаны сотрудники пищеблоков и техперсонал – учеников это не касается. Пока ношение средств индивидуальной защиты не является обязательным для всех, хотя специалисты и считают это эффективной мерой профилактики.
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
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