Бурятия закупит мотовездеходы для тушения пожаров

Бурятии активно приобретает современную лесопожарную технику, позволяющую быстро справляться с угрозой пожаров. В этом году на неё было выделено 96,1 млн рублей, и в следующем потратят ещё 87 млн рублей, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы планируем закупить 19 единиц техники для борьбы с лесными пожарами, это мотовездеходы и грузовые автомобили. В этом году мы закупили 26 единиц лесопожарной техники – грузовые автомобили, автоцистерны, вездеходы и квадроциклы. Также мы закупили 37 единиц оборудования: мотопомпы, воздуходувки и установки высокого давления» - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Благодаря новой лесопожарной технике и грамотным действиям сотрудников лесной охраны в 2022 году более 86% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки. Это один из самых высоких показателей оперативности тушения по стране.
Также в 2023 году планируется ещё установка ещё 10 дополнительных видеокамер, которые отслеживают возгорания онлайн. Как уже сообщал «Байкал-Daily», 30 видеокамер патрулируют все возгорания на территории 6 млн га республики, такого нет нигде по России.