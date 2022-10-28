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Зампред правительства Бурятии: «Наша задача – не в количестве протоколов»

Зампред правительства Бурятии: «Наша задача – не в количестве протоколов»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии планируют добиться тушения всех лесных пожаров в первые сутки

28 октября на совещании под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского подвели итоги пожароопасного сезона 2022 года. Особый противопожарный режим в 2022 году был открыт 1 апреля, а завершился пожаром 9 октября.

- Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 335 лесных пожаров на общей площади 5,5 тысяч га. В республике уже выстроилась чёткая система профилактики лесных пожаров, - сообщил Пётр Мордовской.

Он призвал усилить профилактическую работу, добавив, что требования будут только ужесточаться.

- Ожидается непростой пожароопасный сезон, высокий травостой. Нужно проводить профилактические работы сейчас. Мы должны в первую очередь обезопасить населённые пункты. Не везде установлены минерализованные полосы. Ряд районов уже ведёт работу, ряд районов очень медленно раскачивается. Весна у нас тёплая, это особый противопожарный режим, мы должны готовиться заранее, - поручил Мордовской.


Одна из главных причин возгорания пожаров в республике, как он отметил – это человек. «Наша задача – не в количестве протоколов, а в предотвращении пожаров. Главное, профилактика, профилактика и еще раз профилактика!» - подчеркнул зампред правительства, обращаясь к лесхозам, лесничим, главам поселений и районов.

Также зампред отметил, что хотя и в Бурятии один из самых высоких показателей оперативности тушения - 86,5% (при плане в 69,4 %), нужно стремиться к тому, чтобы к 2030 году тушить все пожары в первые сутки. Примечательно, что республика уже шесть лет не прибегает к помощи федерального резерва, обходясь своими силами.

Говоря о проблемных вопросах, Петр Мордовской рассказал, что весной часто возникают пожары по причине профилактических отжигов, подчеркнув, что если «мы не можем обезопасить, то значит не поджигаем». Зампред также сообщил, что «30 видеокамер патрулируют все возгорания на территории 6 млн га республики, нигде в России такого нет». Видеокамеры для мониторинга лесных пожаров установлены в период с 2019 по 2021 гг. В 2023 году планируется установка ещё 10 камер.

- Система сама распознает задымление и просигнализирует в случае необходимости. Пользователь обрабатывает сигналы тревоги, ко которых ему сообщает система при обнаружении дыма камерами, которые непрерывно патрулируют территорию. Установленная система поддерживает неограниченное количество пользователей, - пояснил руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Кроме того, Пётр Мордовской призвал директора Тункинского нацпарка Баира Байминова провести серьезную профилактическую работу с населением.

- Нужно дойти до каждого человека. Кроме местного населения никто не поджигает, очень опасны профилактические отжиги. Сейчас проводите работу с населением, доводите до них, к чему приводит пожар. Это ваша задача, задача главы района, глав сельских поселений Тункинского района, - поручил он.

В 2022 году на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров из средств федерального бюджета было выделено 761,3 млн. рублей. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на сумму 96, 1 млн. рублей было закуплено 26 единиц техники для тушения лесных пожаров и 37 единиц оборудования. Вся техника поступила в лесхозы Бурятии.

Также в этом году 130 наших специалистов помогли потушить пожар в других регионах – в Красноярский крае и Якутии, добавил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.

Петр Мордовской поблагодарил за оперативную и слаженную работу членов добровольных пожарных дружин, сотрудников всех служб - МЧС, МВД, группировку РСЧС, директоров лесхозов, главных лесничих, агентство ГО и ЧС, глав районов, глав поселений.
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