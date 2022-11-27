В районе набережной в Улан-Удэ навалили строительный мусор

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Как говорят эксперты, это может нанести серьёзный урон экологии



В Улан-Удэ берег реки Селенги в местности остров Счастья превратился в свалку строительного мусора. Тревогу по этому поводу забили активисты ОНФ в Бурятии.



Они задались вопрос, не свозят ли сюда отходы со строительных работ по реконструкции дамбы? Сейчас там идёт укрепление берега плитами и ограждениями.



Мусор сваливают прямо в центре столицы республики. Это не только вопрос эстетики - эксперты уверены, что такая «утилизация» может нанести серьёзный урон экологии.



- При проведении таких работ нужно быть очень аккуратными, тонкие илы и пески реки Селенга могут накапливать эти строительные отходы, тяжёлые металлы, которые представляют опасность для экологии, - прокомментировал ситуацию эксперт ОНФ в Бурятии Евгений Кислов.



Активисты ОНФ попросили вмешаться прокуратуру Бурятии.



