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Улан-удэнец во время ссоры убил отца

Улан-удэнец во время ссоры убил отца
Общество,  Фото:pixabay.com
Перебранка вспыхнула на почве давних неприязненных отношений

9 ноября 2022 года Советским районным судом Улан-Удэ вынесен обвинительный приговор в отношении горожанина, который был признан виновным в убийстве.

В феврале 2022 года между мужчиной и его отцом, находившимися в квартире, возникла ссора на почве давних личных неприязненных отношений. В ходе перебранки улан-удэнец нанёс отцу удар ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление мужчины и условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

- Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признал положительные характеристики, отсутствие судимости, молодой возраст, явку с повинной, поскольку К. самостоятельно сообщил в оперативные службы о случившемся, не скрывался, вызвал скорую и пытался оказать помощь потерпевшему, а также то, что К. частично признал вину, раскаялся в содеянном, суд также учёл противоправное и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления, болезненное состояние здоровья К., наличие близких родственников, которым он оказывает помощь, мнение потерпевшей, являющейся его родной сестрой, не настаивающей на строгом наказании, - сообщили в Советском районном суде.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор обжалован в апелляционном порядке.

суд приговор

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