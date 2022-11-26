Улан-удэнец во время ссоры убил отца

Перебранка вспыхнула на почве давних неприязненных отношений



9 ноября 2022 года Советским районным судом Улан-Удэ вынесен обвинительный приговор в отношении горожанина, который был признан виновным в убийстве.



В феврале 2022 года между мужчиной и его отцом, находившимися в квартире, возникла ссора на почве давних личных неприязненных отношений. В ходе перебранки улан-удэнец нанёс отцу удар ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление мужчины и условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.



- Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признал положительные характеристики, отсутствие судимости, молодой возраст, явку с повинной, поскольку К. самостоятельно сообщил в оперативные службы о случившемся, не скрывался, вызвал скорую и пытался оказать помощь потерпевшему, а также то, что К. частично признал вину, раскаялся в содеянном, суд также учёл противоправное и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления, болезненное состояние здоровья К., наличие близких родственников, которым он оказывает помощь, мнение потерпевшей, являющейся его родной сестрой, не настаивающей на строгом наказании, - сообщили в Советском районном суде.



Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор обжалован в апелляционном порядке.



