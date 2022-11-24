Мастера из Бурятии стали финалистами всероссийского конкурса сувениров

Общество, Фото: пресс-служба министерства туризма РБ

Их имена названы среди лучших мастеров резного искусства



Два мастера из Бурятии стали финалистами во всероссийском конкурсе, направленном на повышение компетенций граждан, занятых в сфере арктических промыслов и туристических сувениров. Они заняли третье и четвёртое места в номинации «Лучший мастер резного искусства».



Павел Павлов, взявший третье место, совместно с супругой Аллой занимается производством национальных сувениров ручной работы с 2002 года. Ремесленники используют экологически чистые материалы: дерево, металл, рога коровы. На конкурсе Павел представил изделие ручной работы из кедра «Цам Ямантака».



Владимир Убашеев, мастер из Тункинского района, занял четвёртое место. Он изготавливает фигурки из камня уже десять лет.



- Все работы неповторимы: як, медведь, лошадь – это лишь малая часть творчества Владимира, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

