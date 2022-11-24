24 ноября

23 ноября

Популярное

Мастера из Бурятии стали финалистами всероссийского конкурса сувениров

Мастера из Бурятии стали финалистами всероссийского конкурса сувениров
Общество,  Фото:пресс-служба министерства туризма РБ
Их имена названы среди лучших мастеров резного искусства

Два мастера из Бурятии стали финалистами во всероссийском конкурсе, направленном на повышение компетенций граждан, занятых в сфере арктических промыслов и туристических сувениров. Они заняли третье и четвёртое места в номинации «Лучший мастер резного искусства».

Павел Павлов, взявший третье место, совместно с супругой Аллой занимается производством национальных сувениров ручной работы с 2002 года. Ремесленники используют экологически чистые материалы: дерево, металл, рога коровы. На конкурсе Павел представил изделие ручной работы из кедра «Цам Ямантака».

Владимир Убашеев, мастер из Тункинского района, занял четвёртое место. Он изготавливает фигурки из камня уже десять лет.

- Все работы неповторимы: як, медведь, лошадь – это лишь малая часть творчества Владимира, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Бурятия сувенирная продукция конкурс народные промыслы туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутские нейрохирурги удалили опухоль мозга с помощью нового микроскопа
Иркутские нейрохирурги удалили опухоль мозга с помощью нового микроскопа
Общество, 24.11.2022
Оборудование позволяет проводить высокотехнологичные операции
В районных школах Бурятии создаются агроклассы
В районных школах Бурятии создаются агроклассы
Общество, 24.11.2022
В республике разрабатывается программа развития агроэкологических объединений школьников
В Улан-Удэ прошла премьера киноальманаха на бурятском языке
В Улан-Удэ прошла премьера киноальманаха на бурятском языке
Общество, 24.11.2022
В скором времени он выйдет в прокат в кинотеатрах республики
В столице Бурятии завершаются комплексные кадастровые работы
В столице Бурятии завершаются комплексные кадастровые работы
Общество, 24.11.2022
В следующем году их проведут на территории микрорайонов Шишковка и Загорск
Школа Улан-Удэ победила на региональном этапе олимпиады для учителей
Школа Улан-Удэ победила на региональном этапе олимпиады для учителей
Общество, 24.11.2022
Команда педагогов представит Бурятию на финальном всероссийском этапе
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход
Общество, 24.11.2022
Это позволит увеличить пропускную способность участка
В Бурятии массово проверят водителей
В Бурятии массово проверят водителей
Общество, 24.11.2022
Наряды ДПС будут проверять с 25 по 27 ноября
Уроженец Улан-Удэ признан лучшим актёром на фестивале в Майями
Уроженец Улан-Удэ признан лучшим актёром на фестивале в Майями
Общество, 24.11.2022
Михаил Апальков сыграл главную роль в короткометражном фильме
Бурятский цирк покажет программу «Полчаса на чудеса»
Бурятский цирк покажет программу «Полчаса на чудеса»
Общество, 24.11.2022
Выступления пройдут в ноябре и декабре 
Забайкальцы продолжают бегство в Бурятию
Забайкальцы продолжают бегство в Бурятию
Общество, 24.11.2022
Они всё сильнее стремятся в соседнюю республику

Две юные забайкалки завоевали титулы на всероссийском конкурсе красоты
Две юные забайкалки завоевали титулы на всероссийском конкурсе красоты
Общество, 24.11.2022
В финале соревновались 42 участницы в возрасте от 3 до 16 лет 
Для жителей Бурятии проведут мастер-класс по карате
Для жителей Бурятии проведут мастер-класс по карате
Общество, 24.11.2022
В нём примут участие чемпионы по каратэ Вениамин Гармаев и Богдан Курилко 
В Бурятии энергетики оставили сельчан без света
В Бурятии энергетики оставили сельчан без света
Общество, 24.11.2022
Они с прошлого года тянули с подключением к электричеству

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер попал в число лучших в России
Общество, 24.11.2022
Главврач диспансера Ярослав Шубин выступил с докладом круглого стола в Москве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^