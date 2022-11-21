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Ещё в одном районе Бурятии зарегистрировали сотый брак

Ещё в одном районе Бурятии зарегистрировали сотый брак
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемонию провели в Мухоршибирском районе

16 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии состоялась регистрация сотой пары в этом году. Юбилейными молодожёнами стали Вадим Валерьевич и Галина Анваровна.

С регистрацией юбилейного брака супругов поздравили специалисты Мухоршибирского районного отдела. Молодым было вручено свидетельство о заключении брака с пожеланиями долгой и счастливой семейной жизни. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Напомним, что в прошлом месяце сотая регистрация заключения брака в этом году состоялась в Тункинском районе.
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