Церемонию провели в Мухоршибирском районе
16 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии состоялась регистрация сотой пары в этом году. Юбилейными молодожёнами стали Вадим Валерьевич и Галина Анваровна.
С регистрацией юбилейного брака супругов поздравили специалисты Мухоршибирского районного отдела. Молодым было вручено свидетельство о заключении брака с пожеланиями долгой и счастливой семейной жизни. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что в прошлом месяце сотая регистрация заключения брака в этом году состоялась в Тункинском районе.
Ещё в одном районе Бурятии зарегистрировали сотый брак
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